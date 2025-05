«Luna Rossa, basta polemiche» 

Basta polemiche, meglio lavorare uniti per sostenere Luna Rossa, per promuovere Cagliari e la Sardegna, sfruttando il fatto che la Coppa America sarà per la prima volta in Italia, a Napoli: è un’occasione storica e bisogna collaborare. È la posizione del deputato di FdI e presidente della commissione Trasporti alla Camera, Salvatore Deidda. Che adesso invita tutti ad abbassare i toni dopo il rimpallo di responsabilità tra l’attuale e l’ex presidente della Regione in seguito all’assegnazione dell’America’s Cup a Napoli. Ora, continua Deidda in una nota, «invece di polemizzare, lavoriamo per creare le condizioni per il futuro, tifando Luna Rossa e sperando che possa essere la detentrice del titolo per poter scegliere la sede ideale». Infatti, «Luna Rossa ha bisogno di sostegno anche istituzionale. Sulle politiche del mare, della Vela e della Nautica, il Governo sta lavorando, riconosciuto dagli stessi operatori, sulla rotta giusta, per questo motivo la scelta dell’Italia e Napoli. Facciamo squadra e sistema affinché Cagliari e la Sardegna siano pronte ma soprattutto che Luna Rossa vinca e possa scegliere».

Il patron del team italiano Patrizio Bertelli, prima dell'ultima sfida persa con gli attuali detentori della Coppa, aveva promesso: «Se vinciamo, la Coppa America sarà a Cagliari». Luna Rossa non ha vinto. E naturalmente quella promessa non vale più. Cagliari, la città che ha ospitato la base di Luna Rossa al Molo Ichnusa in questi anni con il battesimo di tre imbarcazioni compreso un prototipo, dovrebbe rimanere comunque punto di riferimento del team. Anche perché Luna Rossa si è assicurata un pezzo del porto industriale per la cantieristica rafforzando una volta per tutte il suo legame con la Sardegna.

Ad accendere la polemica, tre giorni fa, le parole del consiglere del M5S Gianluca Mandas: «La prestigiosa competizione velica della Coppa America, con ricadute economiche e turistiche enormi, poteva essere destinata alla nostra isola, ma a causa della miopia e dell'incapacità programmatica dell'ex giunta Solinas e dell'allora assessorato al Turismo, sarà Napoli ad ospitarla. E la Sardegna resta a guardare».

