Luna Rossa, base a Barcellona e nuovo prototipo 

Si avvicina il passaggio di consegne, nella campagna di Coppa America di Luna Rossa Prada Pirelli. La squadra finalista all’ultima edizione e unica italiana – per adesso – a rilanciare la sfida a Team New Zealand per il 2024, ha completato le sessioni invernali di test con il prototipo LEQ12, costruito interamente nella base del Molo Ichnusa. Ora conta i giorni che lo separano dall’arrivo del suo AC40, con cui intraprenderà la nuova fase della preparazione e disputerà i trofei Youth e Women, le regate giovanili e femminili, una novità del trofeo numero 37. La barca, nata come riproduzione in scala dell’AC75 destinato alla regata degli sfidanti e al match finale, arriverà a fine aprile dal cantiere McConaghy in Cina.

Sarà quindi il sesto esemplare a raggiungere i team, dopo i due già consegnati al difensore New Zealand e gli altri tre approdati rispettivamente alla base di Ineos Team Uk, American Magic e Alinghi. L’ultimo a riceverlo, direttamente in estate, sarà l’ultimo arrivato tra gli sfidanti, il francese Orient Express Racing Team.

La base

La svolta di Luna Rossa non riguarderà solo la barca. Il team director Max Sirena ha annunciato anche l’avvio dei lavori di costruzione della base del team a Barcellona, scelta per ospitare tutte le regate finali. «Non vediamo l'ora di navigare a Barcellona, la base sarà pronta entro il mese di luglio», ha detto, «è una città unica che unisce storia, tradizione e sport, adesso torna a ospitare la vela internazionale dopo le Olimpiadi del '92. L'America's Cup attirerà appassionati da tutto il mondo e siamo sicuri che la città regalerà forti emozioni al pubblico, sia in acqua che a terra».

Sempre in Spagna, ma a Vilanova i la Geltrù, si terrà la prima regata di avvicinamento, dal 14 al 17 settembre prossimi. Mentre Cagliari ancora spera di veder tornare Luna Rossa, assieme agli altri challenger, già nella primavera del 2024 per la seconda tappa delle World Series.