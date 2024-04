Luna Rossa, alle 13 il varo dell’AC75 al molo Ichnusa 

Appena “varata” la propria Giunta, oggi la neopresidente Alessandra Todde sarà tra i selezionatissimi ospiti del team per il varo della nuova Luna Rossa. I veli sullo scafo del nuovo AC75 cadranno alle 13 sul molo Ichnusa, la sede offerta da Cagliari al consorzio che rappresenterà l’Italia alla prossima Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico del mondo. Quasi certa la presenza dei padroni di casa, il patron Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, madrina in occasione delle due precedenti inaugurazioni. E di solito non manca Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli.

Nella lista degli invitati, autorità da tutto il mondo: gli ospiti nel corso della mattinata, dopo una colazione al porto di Cagliari, avranno la possibilità di partecipare a una visita privata alle Saline Conti Vecchi. Un tour di due ore, poi ritorno al molo Ichnusa. Invitato anche il Cagliari calcio, ma con la squadra in partenza per la trasferta di Milano, diventa improbabile la presenza del presidente Tommaso Giulini o del mister Claudio Ranieri o di qualche giocatore.

Quello che verrà svelato oggi e che è stato realizzato a Bergamo nei Cantieri Persico è il terzo scafo di questa campagna, dopo il prototipo Leq12 e l’AC40 con cui sono state affrontare le America’s Cup World Series, e sarà quello che regaterà a Barcellona.

