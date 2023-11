Luna Rossa al via Oggi prime regate  

Si comincia, prima giornata di regate all’America’s Cup Preliminary Regatta di Jeddah dopo la “Practice race” di ieri, giornata che ha visto anche l’apertura del villaggio e la cerimonia d’apertura, con la sfilata sul palco dei protagonisti della 37ª edizione dell’America’s Cup.

Ieri per la Practice race il Comitato di regata è riuscito ad organizzare sia i match race, sia le tre regate di flotta previste. Le condizioni meteo erano ideali, con sole, vento da nord-nordovest sugli 8/12 nodi e poca onda. Il campo di gara, inoltre, posizionato proprio davanti alla Corniche, ha permesso di seguire le barche direttamente dalla banchina. Il pubblico arabo ha mostrato grande interesse per la grande vela: tanti giovanissimi velisti hanno visitato la base di Luna Rossa Prada Pirelli per scattare una foto ricordo con lo skipper e Team director, Max Sirena.

Terminata la Practice Race, che l’equipaggio italiano ha concluso al terzo posto in tutte e tre le prove di flotta, Luna Rossa Prada Pirelli si prepara per oggi, prima vera sfida dell’evento saudita. Il team era composto da Ruggero Tita (timoniere), Marco Gradoni (timoniere), Umberto Molineris (trimmer) e Vittorio Bissaro (trimmer). Le regate saranno trasmesse in diretta a partire dalle 11.30 italiane sul canale 20 di Mediaset e su Sky Sport Arena e Sky Sport 24).

