Luna, la ballerina che ha saputo stregare l’Inghilterra 

Luna Dechicu, studentessa e ballerina sportiva di 16 anni, residente a Macomer, conquista l’ennesimo successo nel campo internazionale della danza sportiva. Ha infatti vinto la finale Under 19 rising star tre balli al prestigioso Uk Open Dance Festival, una delle competizioni più ambite nel panorama internazionale della danza sportiva tenutasi a Bournemouth, in Inghilterra, nei giorni scorsi.

La giovane atleta, guidata dai maestri Sebastiano Mele, Claudia Mele e Maria Skyum Larsen del Cuban Club di Abbasanta, ha brillato sul celebre parquet inglese, culla mondiale della disciplina, distinguendosi per tecnica, eleganza e maturità espressiva. Una manifestazione considerata di altissimo livello, caratterizzata da eliminatorie serrate tra i migliori ballerini. Per questo motivo il solo raggiungimento della finale rappresenta un risultato di immenso valore.

«Ballare sulla pista del Uk championship è un emozione difficile da descrivere - dice la giovane atleta - le luci, il pubblico e i giudici più importanti creano un’atmosfera magica».

Lo scorso anno Luna Dechicu è riuscita anche nell’impresa di conquistare la finale in tutte e tre le competizioni più importanti al mondo nella categoria Under 16 rising star, quindi all'International dance festival, Uk open championship e The Open Worlds a Blackpool.

