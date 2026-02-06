VaiOnline
Macomer.
07 febbraio 2026 alle 00:27

Luna, la ballerina che ha saputo stregare l’Inghilterra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Luna Dechicu, studentessa e ballerina sportiva di 16 anni, residente a Macomer, conquista l’ennesimo successo nel campo internazionale della danza sportiva. Ha infatti vinto la finale Under 19 rising star tre balli al prestigioso Uk Open Dance Festival, una delle competizioni più ambite nel panorama internazionale della danza sportiva tenutasi a Bournemouth, in Inghilterra, nei giorni scorsi.

La giovane atleta, guidata dai maestri Sebastiano Mele, Claudia Mele e Maria Skyum Larsen del Cuban Club di Abbasanta, ha brillato sul celebre parquet inglese, culla mondiale della disciplina, distinguendosi per tecnica, eleganza e maturità espressiva. Una manifestazione considerata di altissimo livello, caratterizzata da eliminatorie serrate tra i migliori ballerini. Per questo motivo il solo raggiungimento della finale rappresenta un risultato di immenso valore.

«Ballare sulla pista del Uk championship è un emozione difficile da descrivere - dice la giovane atleta - le luci, il pubblico e i giudici più importanti creano un’atmosfera magica».

Lo scorso anno Luna Dechicu è riuscita anche nell’impresa di conquistare la finale in tutte e tre le competizioni più importanti al mondo nella categoria Under 16 rising star, quindi all'International dance festival, Uk open championship e The Open Worlds a Blackpool.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il sindaco di Orgosolo, Mereu: assurdo che la politica ignori le 211mila sottoscrizioni

«L’Isola esposta al saccheggio, solo la Pratobello ci salverà»

Appello alla Regione: impugni la legge nazionale di dicembre 
Alessandra Carta
Le competizioni.

Parte la corsa all’oro: c’è la discesa libera

L’Italia a Bormio spera in Franzoni e Paris Domani tocca a Goggia e (forse) Brignone  
Università

«Dobbiamo garantire ai giovani sardi il diritto di restare»

Entro il semestre sarà presentato un piano strategico per le isole 
Caterina De Roberto
Novara

Pestato dai genitori per i voti, si rivolge all’IA

Padre e madre, originari del Bangladesh, denunciati dalla polizia per maltrattamenti 