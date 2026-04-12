Luna… in cucina! 

Questa sera alle 21 su Videolina una nuova puntata di “In cucina con Cozzina”, la fortunata trasmissione curata e condotta da Pierpaolo Argiolu che oggi accoglie nella cucina la cantante Luna Melis che, dopo la splendida esperienza di “X Factor” del 2018, ha conquistato il grande pubblico. Oggi la ventiquattrenne di Uta è tornata su tutte le piattaforme con “Janas”, il brano nato dalla collaborazione con Lord J, che unisce sonorità urban a elementi della cultura sarda e celebra le donne della Sardegna.

Durante la puntata Chef Cozzina e Luna ci mostreranno i passaggi per preparare un delizioso risotto con seppie e fragole.