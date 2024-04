L’umore irritabile dei bambini a rischio 

Quali sono le caratteristiche della depressione in età evolutiva?

Le caratteristiche del disturbo in età infantile comprendono frequentemente un umore irritabile e uno stato di agitazione psicomotoria che talora ne rendono difficile l’identificazione. Più che una deflessione del tono dell’umore, il sintomo principale è l’anedonia con la perdita di interesse per attività precedentemente ritenute piacevoli. Il bambino depresso non sarà un soggetto triste e ritirato, apparirà più spesso come un bambino molto arrabbiato. Le manifestazioni in adolescenza invece potranno risultare maggiormente simili a quelle dell’adulto con una presentazione meno dirompente e la comparsa di ideazione suicidaria.