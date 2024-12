Luminarie spente dopo la tragedia 

A Capoterra, dove Stefano Deiana abitava da quando era ragazzino, per tutti era Jerry , non solo perché somigliava a Jerry Calà, ma anche perché come l’attore aveva sempre la battuta pronta e la voglia di scherzare. Il suo sorriso si è spento per sempre in una mattina di dicembre dopo quel tragico incidente sul lavoro che non gli ha lasciato scampo, se n’è andato in un periodo dell’anno in cui le strade sono addobbate a festa e le luminarie rischiarano le strade cittadine.

Il dolore

Proprio in segno di lutto, a Maddalena spiaggia, per qualche giorno le luci natalizie, come ha disposto l’amministratore condominiale Giovanni Ruggeri, non verranno accese: «Conoscevo Stefano Deiana, viveva a Picciau, proprio vicino a me, era una persona cortese, sempre allegra, questa tragedia tocca da vicino tutta la comunità, almeno per un paio di giorni mi sembra giusto congelare il clima di festa».

Stefano Loddi, titolare di una pizzeria a Maddalena spiaggia, lo conosceva da tanti anni: «Jerry era davvero amico di tutti, era una persona dallo spiccato senso dell’umorismo, sempre allegro e pronto a scherzare. La notizia della sua morte ci ha rattristato tutti».

Lucia Coronas, consigliera comunale, era sua amica da trent’anni: «Stefano era conosciuto in tutte le lottizzazioni, proprio grazie al suo carattere aveva tantissimi amici, lo ricordo come una persona gentile e piena di vita».

Per capire quanto fosse apprezzato Stefano Deiana a Capoterra basta fare un giro sui social: non appena si è sparsa la notizia della sua morte in seguito a quel tragico incidente sul lavoro, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati dalle tante persone che lo conoscevano.

Stefano Deiana non si era mai sposato e non aveva figli, viveva a Picciau ma era cresciuto a Frutti d’Oro: nonostante avesse perso i genitori e la sorella, come racconta un’amica sul gruppo di Facebook “Info Caputerra”, non aveva mai perso il sorriso.

Il sindaco

Capoterra, suo malgrado, non è nuova alle morti avvenute sul posto di lavoro, come ricorda il sindaco, Beniamino Garau: «Sono davvero tanti i nostri concittadini che hanno perso la vita mentre lavoravano per portare il pane a casa. Quando si parla di lavoro anche un solo incidente mortale è troppo, perché non si può concepire che una persona non torni a casa dalla propria famiglia dopo una giornata trascorsa in un cantiere o in una officina. Non conoscevo personalmente Stefano Deiana, mi è bastato parlare con i suoi amici per comprendere che persona fosse: questa tragedia getta un velo di tristezza sulla nostra comunità».

L’autista

Giorgio Medda, l’autista di 47 anni di Decimoputzu che ha investito e ucciso involontariamente Stefano Deiana, ieri per telefono non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione: «Sono distrutto dal dolore, non riesco a capacitarmi di come sia potuto succedere un fatto del genere, rispettate il mio stato d’animo».

Le indagini

Nel frattempo il sostituto procuratore Gaetano Porcu, titolare del fascicolo aperto per omicidio colposo, ha completato la fase degli accertamenti immediati, obbligatori nei casi di morti sul lavoro. Dopo il sequestro del mezzo e l’invio nell’azienda degli specialisti dello Spresal (il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della Asl che opera in Procura), il pubblico ministero ha chiesto ai carabinieri di raccogliere le testimonianze dei presenti e trascriverle in una relazione sull’accaduto. Se al momento l’indagine è ancora contro ignoti, appare comunque scontata l’iscrizione nel registro degli indagati del conducente del camion, Giorgio Medda, così da permettergli la nomina di un esperto di fiducia quando sarà affidata la consulenza per accertare la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.

Nuovo magistrato

Completate nelle prossime ore le attività preliminari e immediate, il pm Porcu chiederà la riassegnazione del fascicolo a uno dei colleghi dello speciale gruppo di magistrati che si occupa di incidenti sul lavoro. Il team di pubblici ministeri specializzato nell’accertamento degli eventuali reati che avvengono in ambienti professionali o che contestano le violazioni delle norme sulla sicurezza dei dipendenti è coordinato dal procuratore aggiunto Paolo De Angelis e ne fanno parte i sostituti procuratori Giangiacomo Pilia, Enrico Lussu e Andrea Massidda. Spetterà poi al nuovo pubblico ministero il compito di nominare un consulente che, partendo dai rilievi raccolti da carabinieri e Spresal, ma anche analizzandoli mezzo posto sotto sequestro, stabilirà le cause dell’incidente e ipotizzerà le eventuali responsabilità. La nomina di un esperto di fiducia – a titolo di garanzia – sarà estesa anche agli eventuali indagati e ai familiari della vittima.

