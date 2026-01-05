VaiOnline
Corso Garibaldi.
06 gennaio 2026 alle 00:07

Luminarie riaccese dopo i problemi tecnici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La pioggia e un guasto tecnico hanno fermato per due volte la magia del Natale in centro. Nei giorni scorsi, le luminarie di corso Garibaldi si sono spente improvvisamente, suscitando il malcontento dei commercianti. A segnalarlo sono stati proprietari e gestori delle attività, che già lamentavano una presenza ridotta di luci, concentrate quasi esclusivamente sul Corso e non anche in piazza Vittorio Emanuele (dove è presente però l’albero) e in via Lamarmora.

A incidere sullo scontento anche le aperture straordinarie e con orario continuato, che non hanno portato i risultati sperati.

Con l’avvio dei saldi, il 3 gennaio, le attività con il Centro commerciale naturale guidato da Salvatore Piredda hanno tentato di riaccendere quel clima natalizio fatto anche di condivisione e shopping, con concerti itineranti.

Già il 31 dicembre un filare si era spento e, nella giornata clou degli appuntamenti musicali, le luminarie hanno lasciato operatori e fruitori al buio. I commercianti hanno segnalato il problema la sera stessa al sindaco e agli assessori, che hanno richiesto un intervento urgente. Il guasto è stato riparato domenica pomeriggio. Le luci resteranno accese fino a domani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas