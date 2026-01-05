Luminarie riaccese dopo i problemi tecnici 

La pioggia e un guasto tecnico hanno fermato per due volte la magia del Natale in centro. Nei giorni scorsi, le luminarie di corso Garibaldi si sono spente improvvisamente, suscitando il malcontento dei commercianti. A segnalarlo sono stati proprietari e gestori delle attività, che già lamentavano una presenza ridotta di luci, concentrate quasi esclusivamente sul Corso e non anche in piazza Vittorio Emanuele (dove è presente però l’albero) e in via Lamarmora.

A incidere sullo scontento anche le aperture straordinarie e con orario continuato, che non hanno portato i risultati sperati.

Con l’avvio dei saldi, il 3 gennaio, le attività con il Centro commerciale naturale guidato da Salvatore Piredda hanno tentato di riaccendere quel clima natalizio fatto anche di condivisione e shopping, con concerti itineranti.

Già il 31 dicembre un filare si era spento e, nella giornata clou degli appuntamenti musicali, le luminarie hanno lasciato operatori e fruitori al buio. I commercianti hanno segnalato il problema la sera stessa al sindaco e agli assessori, che hanno richiesto un intervento urgente. Il guasto è stato riparato domenica pomeriggio. Le luci resteranno accese fino a domani.

