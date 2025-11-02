Luminarie pronte, sul cuore della città un tetto di luci 

Ad Alghero il Natale comincia a brillare. Il centro storico è ormai quasi completamente allestito: tra i vicoli antichi si snoda un suggestivo tetto di luci che corre lungo le facciate dei palazzi. In Largo San Francesco, la torre di San Giovanni si prepara a diventare il nuovo fulcro luminoso delle feste, perché nei prossimi giorni sarà rivestita da una cascata di luce bianca. Intanto gli operai lavorano senza sosta anche nelle vie dello shopping, dove prendono forma le luminarie più tradizionali. Alla riuscita del progetto collaborano i Centri Commerciali Naturali del Centro Storico, di Sant’Agostino e di Fertilia, impegnati a creare coreografie luminose coordinate, ma con un tocco distintivo per ciascun quartiere.

“Alghero vecchia” è stata la prima a completare l’allestimento, qui manca solo la scenografia finale in Piazza Civica. E come da tradizione, saranno gli studenti del Liceo Artistico a occuparsi del grande albero di Natale di Porta Terra, simbolo della festa e visibile all’ingresso in città per chi arriva dal porto. Il tema scelto per quest’anno resta rigorosamente top secret, ma ormai è questione di giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA