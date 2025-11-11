Luminarie in tutte le borgate: il Comune investe 50mila euro 

Cinquantatremila euro per illuminare a festa tutte le borgate di Castiadas in occasione del Natale. «Come ogni anno con questa iniziativa – mette in evidenza il sindaco Eugenio Murgioni – non solo aggiungeremo splendore e decoro alle vie principali del paese ma trasformeremo questi spazi in vivaci punti d’incontro per i residenti e per i turisti». Non si tratta, secondo il cittadino, di soldi per delle semplici luci «piuttosto è un progetto di illuminazione natalizia – chiarisce – che unisce decoro urbano, sostenibilità ambientale e rilancio economico. E in più si creano momenti di aggregazione sociale».

Sette i punti strategici in cui verranno installate le luminarie: Olia Speciosa, Castiadas Centrale, Camisa, Annunziata, San Pietro, Maloccu e Sant’Elmo «con particolare attenzione – viene riportato nella delibera - alle aree ad alta concentrazione di attività economiche, turistiche e culturali». Le luminarie (tutte a basso consumo energetico) saranno accese l’8 dicembre per poi essere spente il 6 gennaio.

Una iniziativa «che ci consentirà – conclude Murgioni – di offrire ai cittadini una esperienza suggestiva sotto le feste rafforzando, tra l’altro, il senso di comunità». Diverse, infatti, le iniziative che animeranno le festività. Il Comune di Castiadas – da quando alla guida c’è Eugenio Murgioni – è quello che nel Sarrabus investe più soldi per le luminarie arrivando, appunto, a superare i cinquantamila euro. (g. a.)

