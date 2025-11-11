VaiOnline
Castiadas.
11 novembre 2025 alle 01:37

Luminarie in tutte le borgate: il Comune investe 50mila euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cinquantatremila euro per illuminare a festa tutte le borgate di Castiadas in occasione del Natale. «Come ogni anno con questa iniziativa – mette in evidenza il sindaco Eugenio Murgioni – non solo aggiungeremo splendore e decoro alle vie principali del paese ma trasformeremo questi spazi in vivaci punti d’incontro per i residenti e per i turisti». Non si tratta, secondo il cittadino, di soldi per delle semplici luci «piuttosto è un progetto di illuminazione natalizia – chiarisce – che unisce decoro urbano, sostenibilità ambientale e rilancio economico. E in più si creano momenti di aggregazione sociale».

Sette i punti strategici in cui verranno installate le luminarie: Olia Speciosa, Castiadas Centrale, Camisa, Annunziata, San Pietro, Maloccu e Sant’Elmo «con particolare attenzione – viene riportato nella delibera - alle aree ad alta concentrazione di attività economiche, turistiche e culturali». Le luminarie (tutte a basso consumo energetico) saranno accese l’8 dicembre per poi essere spente il 6 gennaio.

Una iniziativa «che ci consentirà – conclude Murgioni – di offrire ai cittadini una esperienza suggestiva sotto le feste rafforzando, tra l’altro, il senso di comunità». Diverse, infatti, le iniziative che animeranno le festività. Il Comune di Castiadas – da quando alla guida c’è Eugenio Murgioni – è quello che nel Sarrabus investe più soldi per le luminarie arrivando, appunto, a superare i cinquantamila euro. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Selargius, schianto fatale: morto 27enne

Grave il cugino 25enne che guidava la moto. L’incidente sulla Provinciale 15  
Sangue sulle strade

Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo

La vittima è Sebastiano Marrone, 23 anni, di Buddusò 
Il report

Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati

Don Statzu: l’Isola è nel dramma, la politica non riesce a fare argine 
Emanuele Floris
Sanità

Happy, il terapeuta a quattro zampe

In azione al Santa Barbara di Iglesias dove si pratica la pet-therapy 
Stefania Piredda
Assiste i cittadini a distanza, anche nei festivi

«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare»

Stefano Marroccu, Ascot a Desulo: il sistema deve cambiare alla base 
Giorgio Ignazio Onano
Il riconoscimento

Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola»

Il ministro Lollobrigida: «Passo avanti decisivo» Il traguardo tra l’8 e il 13 dicembre a New Delhi 
La polemica

Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni

La segretaria Pd: «Authority da azzerare». La premier: «Nominato da voi» 
Bergamo

«Non sono stato io a uccidere Sharon»

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 