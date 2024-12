Luminarie in ritardo, commercianti delusi 

Luminarie in ritardo ad Assemini, soltanto ieri gli addetti ai lavori hanno cominciato a montarle soltanto ieri mattina. Gli asseminesi non hanno apprezzato e in tanti sui social hanno ironizzato con “meme” umoristici di ogni tipo, mentre gli esercenti nei loro negozi hanno espresso il loro disappunto. Solo qualcuno è restato fuori dalle critiche, sostenendo che non ci sia niente da festeggiare e che, pertanto, le luci dovrebbero restare spente.

Le polemiche

Nonostante l’affidamento dell’appalto, le luminarie non si vedono ancora in quasi tutta la cittadina, a differenza dei paesi del circondario illuminati e colorati già da inizio mese: «Sono passato per il centro - ha commentato il 79enne Giorgio Fadda - ed è stato davvero deprimente non vedere le luminarie appese». Più ottimista Orazio Loviselli, 60 anni, esercente di via Sardegna: «Le strade illuminate mettono il buonumore a bambini, adulti e anziani. Lo spirito natalizio aiuta anche le vendite, infatti ho pensato al “fai da te” decorando le vetrine dei miei negozi di abbigliamento».

Sulla stessa linea di pensiero la 43enne Maria Grazia Zanda, proprietaria di un negozio di prodotti artigianali in via Carmine: «Le luminarie ci mancano, le vogliamo e speriamo non le installino il 15 dicembre come l’anno scorso». E la fioraia Anna Montagna, 60 anni: «Via Cagliari spenta è una vergogna. Assemini è una città importante e vederlo illuminato dopo rispetto ai paesi confinanti non va bene».

L’appalto

Fra i compiti istituzionali di pertinenza dell’Area Servizi manutentivi, ambiente e igiene urbana rientrano anche gli interventi di manutenzione e gestione dell’illuminazione pubblica, comprese le luminarie natalizie.

Con la determina firmata il 5 dicembre il servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie è stato affidato alla ditta cagliaritana Tro Lux per un importo di circa 43mila euro, in linea con i vicini Decimomannu (40mila euro compresa la casetta di Babbo Natale) ed Elmas (i cui importi sono compresi nel partenariato pubblico-privato per l’efficientamento energetico) .

Le strade oggetto dell’allestimento saranno via Sardegna, via Carmine, via Cagliari, corso America, via Coghe, via Piave, parco Santa Lucia e piazzale Oceania.

E proprio da via Sardegna, ieri mattina sotto la pioggia, sono iniziati i primi preparativi: «A questi seguirà - ha dichiarato l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino - la pubblicazione del folto programma delle attività natalizie organizzate dal Comune».

