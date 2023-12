Luminarie e spettacoli, ecco il programma di Natale 

L’atmosfera del Natale comincia a farsi sentire anche a Lanusei. Ultimato il programma per le festività natalizie, da oggi saranno installate le luminarie e gli addobbi, nelle vie principali e in viale Europa. L’8 dicembre, salvo maltempo, potrà essere addobbato l’albero in piazza, donato da Forestas, che fornirà anche gli alberelli ai commercianti.Tre gli eventi in programma, due con i Superanimatori di Cagliari, una parata con personaggi fantastici il 10 dicembre, Babbo Natale e i suoi elfi il 19 e il 23 lo spettacolo di Silvano Vargiu Lo strano pianeta del Natale, ispirato alle opere natalizie di Gianni Rodari, al Museo civico Franco Ferrai. Dal 16 fino alla vigilia, in piazza Marcia video proiezione ProiettArte, a cura della Kleyos di Andrea Anglani e Francesco Piccitto. Ogni sera, all’imbrunire, saranno proiettate le opere degli artisti di Lanusei. Per immergersi ancora di più nell’atmosfera natalizia, il 17 al teatro Tonio Dei, ci sarà il coro gospel Florida Fellowship Super Choir. L’assessore alle attività produttive Francesca Loi commenta: «L’intento dell’amministrazione è creare degli eventi che possano dare gioia e spensieratezza alle famiglie e ai bambini, vivere l’atmosfera del Natale, così da dare impulso al commercio». (p. cam.)

