Luminarie alla vigilia di Natale 

Luminarie non ai primi del mese, come negli altri Comuni, ma solo da questa settimana (il posizionamento è stato ultimato ieri) ed è polemica.

La critica

Ad attaccare l’amministrazione comunale il gruppo di minoranza “Obiettivo Muravera” composto da Gianfranco Sestu (capogruppo), Francesca Mattana e Andrea Zinzula: «Dicono - mettono in evidenza i consiglieri d’opposizione - che l’installazione in data 18 dicembre è dovuta a cause imputabili alla ditta a seguito di un contratto stipulato il 29 novembre scorso. Questa ennesima scusa adottata dalla maggioranza è la sintesi di una amministrazione totalmente incapace di saper programmare con i giusti tempi perfino le cose più semplici». I consiglieri rincarano la dose: «Ha senso - si chiedono - stipulare un contratto in tutta fretta ad appena venti giorni dal Natale? Perché attendere il 29 novembre per stipulare un contratto che avrebbe già dovuto essere sottoscritto nei mesi precedenti?». Per l’opposizione «siamo davanti a una situazione ormai recidiva perché ancora non abbiamo dimenticato il populismo offerto negli anni passati quando la non installazione era imputabile a una scelta sociale di beneficenza per i meno abbienti. Scuse che si sommano a scuse mentre la nostra cittadina continua nel suo inesorabile declino».

La replica

Altrettanto dura la replica dell’assessore al Turismo Matteo Plaisant: «Ma davvero - mette in evidenza Plaisant - la minoranza giudica le capacità di un’amministrazione comunale da un ritardo di una settimana nell’installazione delle luminarie? È evidente che non hanno alcun’altra argomentazione». Plaisant aggiunge che «sono altre le cose importanti, e stiamo dimostrando di essere competenti. Potrei fare molti esempi, mi limito ai lavori per il rifacimento del campo sportivo. Nonostante lo stesso gruppo di minoranza in Aula mostrò grande scetticismo sulle tempistiche, ecco che a distanza di pochi mesi stanno per partire i lavori per quasi un milione di euro».

In una nota il Comune ha messo in evidenza che «l’ufficio tecnico ha sottoscritto il contratto per la fornitura e l’installazione delle luminarie entro il 6 dicembre ma verranno installate il 18 e che saranno applicate le penali previste alla ditta affidataria del servizio per i disagi provocati».

Numerose in ogni caso - oltre alle critiche dell’opposizione - le lamentele dei cittadini.

