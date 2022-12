Luminarie al risparmio, la città si divide 

La questione luminarie, essenziale in un momento economico difficile e visti i costi energetici, divide i monserratini. C’è chi si lamenta, chi pensa vada bene così e chi ha un parere contrastante. «Quest’anno si è pensato a risparmiare, visto il caro energia che pesa anche sulle casse comunali, quindi su noi cittadini», evidenzia Giorgio Vacca. «Gli altri anni c’erano molte più strade illuminate. Peccato, anche in tempi di austerità energetica, in una cittadina di poco meno di 20.000 abitanti le luci natalizie contribuiscono a renderla più viva». Per Marco Perra, «le luminarie di quest’anno non sono un granché. Avrebbero potuto fare meglio. Per fortuna ci sono le facciate delle chiese addobbate come si deve, così come i balconi delle case. Capisco l’esigenza di non gravare sulla bolletta del Comune, d’altronde lo stanno facendo altre città. Però una realtà come la nostro meriterebbe un’attrattiva maggiore anche durante le festività natalizie».

Giusto risparmiare

Di parere opposto invece Antonella Picciau, secondo la quale le lamentele «sono eccessive. Chi critica le poche luminarie pensa forse che avrebbero dovuto allestirle in ogni via della città? La bolletta la pagano loro? Il Comune ha messe le luminarie nelle vie principali com’è giusto che sia. E sono anche carine. Poi ci sono gli alberi addobbati e le stelle di Natale nelle aree verdi. Non si è mai contenti». Francesco Tiddia ammette di non avere le idee tanto chiare: «Non mi sono posto il problema, ma ho letto diverse opinioni in merito. E ritengo abbiano ragione sia gli uni che gli altri. Da un lato infatti sarebbe stato meglio avere molte più luminarie, dall’altro però bisogna rendersi conto che illuminare un’intera cittadina, seppur non grandissima, costa e non possiamo permettercelo visto il periodo che stiamo attraversando nel mondo. Sarebbe stato uno spreco. Forse però alcune luci dovrebbero funzionare meglio, alcune si sono fulminate, per fortuna poi le si sostituiscono».

Le critiche

Dura l’opposizione consiliare: «Il Natale è un momento di gioia e le luminarie, poste ad abbellimento di strade e aree urbane, regalano allegria, ma questa amministrazione, anche su questa questione, non è in grado di fare una scelta precisa», sbotta Valentina Picciau, consigliera della lista “Pauli Monserrato”. «Un’opzione sarebbe quella di decidere di rinunciare in toto alle luminarie, ma invece si decide di metterne poche, oggettivamente spaiate, visivamente brutte e fonte non di gioia ma di tristezza. Inoltre sono concentrare quasi esclusivamente in una precisa via», è la dura invettiva di Andrea Zucca (“La svolta”).