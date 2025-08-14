VaiOnline
«Luminarie affidate agli studenti» 

“Illumino la mia città” è il progetto che punta sulla creatività dei giovani e sulla collaborazione tra istituzioni, scuola e mondo produttivo. Lo propone l’ex parlamentare e assessore regionale Roberto Capelli che a Ferragosto guarda avanti, cioè alle luminarie natalizie.«L’idea è semplice - spiega - : il Comune, la Camera di commercio e le associazioni professionali del territorio coinvolgono le scuole superiori cittadine, con il liceo artistico e l’istituto professionale “A. Volta” come capofila, per ideare e progettare gli allestimenti natalizi della città. Gli studenti, guidati dai docenti e affiancati da professionisti del settore, elaboreranno bozzetti e progetti di luminarie pensati per valorizzare sia il centro che le periferie, con particolare attenzione a originalità, sostenibilità energetica e richiamo alle tradizioni locali. Una giuria, composta da rappresentanti di Comune, Camera di commercio, associazioni e scuole, selezionerà le proposte migliori». Alle due scuole capofila saranno forniti i materiali per la realizzazione diretta degli elementi decorativi, che saranno poi installati tramite un bando pubblico rivolto alle imprese locali. Capelli per finanziare l’iniziativa propone, oltre alle risorse di Comune e Camera di commercio, una raccolta fondi tra aziende e commercianti.

