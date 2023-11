Luminarie accese a fine novembre 

Quest’anno si gioca d’anticipo. Gli operai della ditta Engie, che si occupa della gestione degli impianti di illuminazione in città, sono già a lavoro per sistemare le luminarie nei diversi quartieri. L’intervento è già concluso in via Marconi, dove come sempre, per la presenza delle linee dei bus, non è possibile montare le luci da una parte all’altra della strada, e perciò vengono sistemate nel tratto della lunghezza del marciapiede davanti alle attività commerciali. Il montaggio proseguirà poi nelle altre strade dello shopping, da viale Colombo a via Porcu, davanti alle chiese, in piazza Azuni, negli ingressi della città e nelle zone di Pitz’e Serra, via Fiume e in tutte le strade che erano state coinvolte lo scorso anno.

La decisione di montare stelle e ghirlande già nei primi giorni di novembre, è arrivata per evitare i lavori in mezzo alle strade nel periodo di traffico più intenso delle festività natalizie. Adesso invece è tutto più tranquillo e le condizioni per sistemare le luminarie sono ideali. Le luci, ovviamente, saranno accese nel periodo compreso tra la fine del mese e i primi di dicembre. Lo scorso anno, ad esempio, si era deciso di accendere le luminarie già il 25 novembre, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne e non è escluso che anche quest’anno il Comune decida di fare questa scelta. (g.da.)

