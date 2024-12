Luminarie a Is Boinargius: ci pensano cittadini e negozianti 

Già pochi giorni dopo l’installazione delle luminarie nel centro di Guspini, sui social erano emerse le richieste di decorare anche le zone periferiche. E così, c’è chi ha deciso di organizzarsi autonomamente. «Quando sono state posizionate le luminarie e la palla di Natale in piazza XX Settembre» – spiega Marina Tolu, consigliera di minoranza – come gruppo consiliare ci siamo posti il problema che a Is Boinargius non ci fosse alcun segno del Natale, soprattutto per i tanti bambini che frequentano piazza Togliatti. Inizialmente abbiamo pensato di autotassarci per mettere almeno un albero, ma non volevamo che questo gesto fosse visto in contrapposizione alla maggioranza. Il centro, così com’è stato allestito, ci piace molto». Per evitare polemiche, hanno deciso di coinvolgere le attività locali su base volontaria. «Abbiamo iniziato a muoverci e, allo stesso tempo, anche un altro cittadino, Giuseppe Nonnis, si stava attivando per conto suo», aggiunge Tolu. I due gruppi hanno unito le forze: «Stiamo collaborando con i commercianti e il Comune per valutare la fattibilità di portare un po’ atmosfera natalizia anche in altre zone. Intanto, possiamo già confermare che una luce brillerà in piazza Togliatti. Vedremo poi il resto», conclude Tolu. ( g. g. s. )

