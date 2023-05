Lumera: «Cagliari? Città gentile» 

Cambiare vita ritrovando se stessi, riappropriandosi dei ritmi biologici e dei valori che danno senso all'esistenza, troppo spesso condizionata dalla frenesia di una routine totalizzante ma sterile. Come? Con la respirazione. In “28 respiri per cambiare vita”, Mondadori, ci si immerge in un mondo di energia e vitalità, raggiungibile attraverso tecniche elaborate per recuperare la consapevolezza del proprio io e per risvegliare la reale natura della mente. Daniel Lumera (all’anagrafe Andrea Pinna, nato ad Alghero 48 anni fa) torna in libreria per diventare guida di un itinerario interiore profondo e intenso, in cui offre le sue competenze di biologo naturalista oltre che di docente e punto di riferimento internazionale nelle scienze del benessere e nella meditazione. La sua esperienza si concilia con interventi concreti . Ora è docente del Master sulla gentilezza, organizzato dall'Università di Firenze in collaborazione con l’ospedale Meyer. E con un entusiasmo contagioso guarda al futuro, quello dei Comuni gentili, ovvero città che aderiscono a iniziative finalizzate a creare condizioni di vita migliori per chi le frequenta. «Cagliari sarà la prossima città gentile”, annuncia Lumera, che dichiara: “Sono molto felice che il Comune abbia accolto la nostra proposta». La proclamazione si terrà oggi, nell'ambito del Festival ProssimaMente, in coincidenza della presentazione nel capoluogo del libro di Lumera. Prenderanno parte alla sottoscrizione del documento (19.30, Istituto comprensivo di via Stoccolma) le assessore comunale all'Istruzione, Marina Adamo e alle Politiche Sociali, Viviana Lantini.

Benefici

«L'idea di scriverlo», spiega, «è nata dai benefici enormi che ho sperimentato in prima persona: ogni mattina e ogni sera pratico la meditazione. Lo faccio ormai da 30 anni». I risultati sono stati una svolta: «Si impara a vivere davvero», continua, «senza condizionamenti esterni, ma diventando unici protagonisti della propria esistenza. Sentirsi», afferma, «è indispensabile per assecondare le esigenze e soddisfare i desideri che ci rendono felici». I suoi studi, condotti prima all'Università di Sassari, poi approfonditi con esperienze internazionali, lo hanno portato ad analizzare le manifestazioni della mente, che può essere inconsapevole oppure illuminata. «La differenza è sostanziale», chiarisce. «La prima è vagabonda, si lascia trascinare dagli eventi, non sa cosa vuole perché pensa di dover rispondere alle regole di mercato e della pressione competitiva. La seconda», continua, «è invece capace di avvicinarsi alla vera natura della vita, assaporandone ogni istante, liberandosi dalle preoccupazioni del futuro e dai fantasmi del passato». Il passaggio si attua con il bioreconnecting, la tecnica che permette di tornare allo stato di armonia fondamentale con se stessi. Iniziando da 28 respiri, appunto.

Segreto millenario

“È un piccolo segreto millenario», spiega Lumera, «che ci permette di risvegliare la nostra vitalità e allo stesso tempo di raggiungere una condizione di calma e di pace interiore». Attraverso i passi individuati dall'incontro tra neuroscienza e tradizione. «Del resto», continua l’autore, «gli antichi calendari seguivano le fasi lunari per scandire il tempo, l'anno era infatti diviso in mesi da 28 giorni. Poi è subentrata una misurazione arbitraria del tempo che ha creato uno scollamento con i ritmi naturali». Il libro è uno strumento ricco di suggerimenti concreti; il passaggio dalla teoria alla pratica si realizza grazie a schemi, grafici e ai QR code che rimandano a pagine web di approfondimento.