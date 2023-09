Lumachicida in strada, cani e gatti a rischio 

«Attenzione, qualcuno ha sparso del lumachicida sull'asfalto». L’allarme è stato lanciato dagli abitanti di vico II Marco Aurelio e vie limitrofe, che hanno poi contattato gli uffici comunali affinché intervengano per rimuovere il pericolo.

Il lumachicida è pericoloso per gli essere umani ma è letale per cani e gatti che, se lo ingeriscono, possono morire tra atroci sofferenze. In tanti di coloro che abitano nella zona sono molto preoccupati per i propri amici a quattro zampe. «Chi ha fatto questo gesto temo non avesse l’intenzione di scacciare le lumache ma di avvelenare i nostri animali, per fortuna io me ne sono accorto in tempo», commenta Lorenzo Satta, proprietario di un cane.

Chi invece ha gatti è ancor più preoccupato poiché questi ultimi hanno l’abitudine di girovagare senza controllo.

