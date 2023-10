Lumache  in gara: i vincitori  

Tifo da stadio a Gesico per la finalissima della Corsa delle lumache, riservata ai bambini e agli adulti mai cresciuti, promossa dalla Pro Loco e dall’autoscontro Tidu in occasione della 31ª edizione della Sagra della lumaca in corso in questi giorni a Gesico in concomitanza con la Festa di Sant’Amatore.

La gara, caratterizzata dall’incedere lento ma continuo de “is sitzigorrus”, ha richiamato nel piccolo paese della Trexenta tantissimi appassionati.

«È la corsa più lenta del mondo», dice il presidente Pro Loco, Carlo Carta.

A tagliare per prima il traguardo è stata “Ignazina”, spronata dalla padroncina Francesca Bonu, al secondo posto “Gil Vutton” di Christian Corda e al terzo “Mario” di Leonardo Ulasci.

La Festa di Sant’Amatore, giunta alla 402ª edizione, prosegue oggi con “sa missa sarda”, che sarà celebrata da monsignor Gianfranco Zuncheddu nel santuario Sant’Amatore. (sev. sir.)

