Lumaca d'oro a uno chef cagliaritano 

Una partecipata kermesse gastronomica “La Lumaca d’oro”, giunta alla trentunesima edizione, ha visto vincitore il ristorante di Cagliari Su Cumbidu di Gian Michele Dedoni. Lo chef Dino Cau con il piatto “Lumache a sa casteddaia” ha convinto la giuria presieduta da Mario Frongia e composta da Raimondo Mandis (presidente Slow food), Stefania Olla (Laore), Terenzio Schirru (sindaco di Gesico) e Pierpaolo Argiolu, alias Cozzina. Al secondo posto la Pro loco di Gesico con “Lumache cun fregua” di Matteo Sechi; terzo gradino del podio per il ristorante “Da Andrea e Marta” con “Lumache con pan grattato preparate” da Andrea Orrù e Marta Angioni; quarto classificato il ristorante “La Perla” di Villanovafranca con “Lumache con sugo allo zafferano” dello chef Paolo Sergi. A pari merito Las Vegas di Siurgus Donigala con “Lumache e funghi porcini” (chef Silvio Boi) e Pimentel con Giuseppe Aresu e la sua “Minestra di lumache e fregole”. (sev. sir.)

