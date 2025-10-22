Lulù Oliveira ricomincia dalle ragazze: è l’allenatore del Riccione femminile 

Dal calcio giocato alla panchina, dalle giovanili in Veneto alla Serie C femminile. Lulù Oliveira, 56 anni, ex grande attaccante del Cagliari ai tempi di Giorgi, Trapattoni e Tabarez, ora si occuperà delle donne.

La punta originaria del Brasile ma dal passaporto belga ha raggiunto l’accordo col Riccione Women, formazione che milita in terza divisione, e ha già centrato due successi in altrettante gare giocate. In riva all’Adriatico è lontano dalla sua Muravera, ma in Veneto si è trovato a proprio agio e vuole far bene anche in Romagna, dove sta vivendo un’esperienza del tutta nuova. Partendo dalla base, ma la società è ambiziosa e punta decisamente alla scalata verso la Serie A. Traguardo da tagliare (nelle intenzioni) in pochi anni.

Il curriculum

Il campione, oggi 56enne, ha giocato nel Cagliari, nella Fiorentina, nel Bologna, Catania e nel Derthona. Tornato in Sardegna ha indossato la maglia del Muravera, squadra che poi ha allenato ottenendo nel 2013 anche il riconoscimento ufficiale della Lega come miglior tecnico italiano fra i Dilettanti. Poi ha lasciato l’Isola per trasferirsi nel settembre 2019 in Veneto, dove si è occupato del settore giovanile di una società in provincia di Venezia: è stato l’allenatore della Juniores nazionale del Campodarsego. Ora la nuova esperienza nel calcio femminile.

Rossoblù nel cuore

«In Veneto mi sono trovato bene, c’è tanto rispetto», sottolinea Oliveira, «mi ha chiamato una piccola società e ne curo la scuola calcio. Ho lasciato Muravera, il sole e il mare per il nord. Sono stato sulla panchina della Pro Patria a Busto Arsizio in Serie C e su quella della Floriana nella Serie A di Malta». Ma nel cuore resta il Cagliari, col quale ha vissuto le stagioni probabilmente migliori. Ha realizzato decine di gol ma a lui i numeri non sono mai interessati più di tanto. «Sì, ho segnato tantissime reti, alcune bellissime come quelle all’Inter e alla Juventus, ma non so quante esattamente ne ho fatte. Io voglio guardare in avanti. A 56 anni si può fare ancora tantissimo e a Riccione mi trovo bene».

Anni Novanta

Lulù Oliveira ha giocato anche un Mondiale nel 1998 con la maglia del Belgio. In quella occasione la sua Nazionale non andò oltre tre pareggi nel girone e fu eliminata subito. Nel 1992 era sbarcato a Cagliari, dove è un stato grandissimo protagonista con allenatori come Tabarez (il maestro uruguaiano), Giorgi, Trapattoni, Mazzone. Col Cagliari ha giocato anche una coppa Uefa nel 1993-94 arrivando sino alla semifinale (vinta dall’Inter) dopo aver eliminato anche la Juventus nei quarti. Poi, il Bologna, la Fiorentina, il Catania, il Como, il Derthona, il Foggia, la Lucchese, la Nuorese, il Muravera. «Mi sono trovato bene ovunque. Ho bei ricordi di tutte le maglie che ho indossato».

Il desiderio

La speranza di Oliveira è da sempre la chiamata del Cagliari per occuparsi dei più giovani. Ora è tornato nella penisola ma, in cuor suo, sogna ancora i rossoblù e la Sardegna, dove suo figlio Aiton gioca con la maglia del San Vito in Prima categoria.

«Uno splendido ragazzo», dice l’allenatore Angelo Padiglia, «iI contatti con Lulù sono frequenti. È una persona rimasta nel cuore del Sarrabus».

