L’ultimo volo finisce in tragedia 

inviato

Arbus. «Ci ho sperato fino all’ultimo». Patrizia Abis piange e cerca di consolare i parenti. Si avvicina alla postazione dei vigili del fuoco che hanno appena recuperato il corpo senza vita del fratello Mauro. La sorella del 60enne di Sardara – scomparso nel tardo pomeriggio di mercoledì dopo un volo con il parapendio – abbraccia la nipote. La stringe forte mentre il vento soffia impetuoso nel grande parcheggio a ridosso della spiaggia di Scivu, trasformato in base operativa dai soccorritori e dalle forze dell’ordine che hanno partecipato alle ricerche del commerciante di Sardara.

L’allarme

Scivu, mercoledì pomeriggio. Mauro Abis raggiunge la spiaggia insieme all’amico Giuseppe Uccheddu di Gonnosfanadiga. Entrambi sono appassionati di parapendio. «Sono esperti e conoscono tutti i segreti di quest’angolo della Costa Verde», racconta Roberto Olla, parapendista di Guspini. Lasciano le auto nel parcheggio e raggiungono una sorta di rampa naturale che utilizzano da sempre come base per la partenza. Distendono a terra le vele, sistemano le funi, prendono una breve rincorsa e in pochi istanti sono in aria. Giuseppe Uccheddu rientra quasi subito, ma quando si volta non vede più il parapendio di Mauro Abis. Aspetta qualche istante, guarda verso il mare. Ma niente. Non riesce a vedere l’amico. Fa qualche passo in mezzo alla vegetazione, ma la ricerca è vana. Si preoccupa e lancia l’allarme. A Scivu arrivano le forze dell’ordine, i vigili del fuoco con sommozzatori e unità cinofile, l’elicottero dell’aeronautica, il soccorso alpino, la guardia di finanza, amici e parenti del commerciante di Sardara. I pompieri presidiano la zona per tutta la notte, ma il buio ostacola le operazioni.

La svolta

Ieri mattina prima dell’alba riprendono le ricerche. La Guardia costiera perlustra il tratto di mare tra Scivu e Capo Pecora. Intorno alle 9 arriva l’elicottero della polizia che effettua una serie di controlli. Patrizia Abis aspetta notizie con la nipote e un’altra parente. Si avvicina all’auto dei carabinieri per formalizzare la denuncia di scomparsa. Nel frattempo arriva il Drago 148, l’elicottero dei pompieri. Atterra e riparte quasi subito. Ma quando rientra nella base operativa viene convocata una riunione urgente con tutti i soccorritori. Bastano pochi istanti per percepire che non ci sono buone notizie. Mentre l’elicottero riprende il volo, il maresciallo dei carabinieri chiama in disparte i parenti dei Mauro Abis. Parla con loro per qualche istante, li informa che è stato trovato il corpo senza vita del 60enne.

Il ritrovamento

«Il corpo di Mauro Abis era in un tratto di costa particolarmente frastagliato e inaccessibile», racconta Fabio Fulghesu, ispettore dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari. I pompieri durante il volo hanno intravisto il parapendio seminascosto sotto una roccia, sono tornati al campo base e ripartiti quasi subito, con a bordo il medico del soccorso alpino, per recuperare la salma.

Parenti e amici hanno aspettato il rientro dell’elicottero. Si sono avvicinati alla salma e si sono abbracciati. Tutti tristi, in lacrime. Devastati dal dolore di una tragedia che si è consumata in quell’angolo di Costa Verde che Mauro Abis amava e frequentava da sempre. Fino all’ultimo drammatico volo di mercoledì pomeriggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA