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Dorgali.
23 settembre 2026 alle 00:34

L’ultimo viaggio di Diba Fallow 

Avviata una raccolta fondi per riportare la salma del ragazzo in Senegal 

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Riposerà in terra d’Africa. L’ultimo viaggio sarà verso casa, il Senegal. La terra dei suoi antenati, dei suoi genitori, partiti alla ricerca di un futuro migliore. Diba Fallow aveva solo 23 anni. Lavorava come pasticciere al villaggio Palmasera, sulla costa di Cala Gonone. Domenica pomeriggio è morto mentre nuotava per inseguire un pallone. Un pomeriggio di svago insieme ai colleghi finito con un telo bianco sopra la testa.

Vita spezzata

La sua storia ha turbato Dorgali e la sua frazione sul mare. Una sua collega di lavoro, Lucilla Giuliano, ha attivato una raccolta fondi per racimolare la somma necessaria per il trasferimento della salma in Senegal. «Una giovane vita spezzata troppo presto – ha scritto – chi ha avuto modo di conoscerlo sa che era un ragazzo gentile, rispettoso e sempre disponibile».

Lunedì il padre del ragazzo è arrivato sull’Isola. Vorrebbe riportarlo a casa ma non dispone dei soldi necessari, circa 7mila euro. La solidarietà si è mossa sotto forma di una colletta a cui ha subito aderito la sezione Anpi di Dorgali e tantissimi cittadini. «Chiunque voglia e possa contribuire, anche con una piccola somma, può fare la differenza. Non conta quanto. Ogni euro può aiutarci a raggiungere l’obiettivo e permettere a questo ragazzo di tornare a casa, dalla sua mamma». La sindaca di Dorgali Angela Testone ha rilanciato il messaggio: «La tragedia che ha colpito la famiglia di Diba con la morte del giovane lavoratore senegalese ha segnato profondamente la comunità dorgalese che sta manifestando, come sempre, grande solidarietà».

Tuffo fatale

Il giorno della tragedia Diba era in compagnia di alcuni colleghi. Avevano scelto una zona appartata per un tuffo nel mare azzurro della costa Orientale. Isolata e non sorvegliata dai bagnini. Circostanza decisiva alla luce dell’accaduto. Diba è annegato forse a causa di un malore, i soccorsi sono stati inutili.

«Purtroppo la famiglia non dispone di un’assicurazione che possa sostenere questa spesa e da sola non la può affrontare», scrive la collega in un post sui social. È stato aperto un conto corrente, intestato a Mor Diba, sul quale possono essere versate le donazioni. (si. l.)

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