L’ultimo viaggio del presentatore verso la sua Militello  

Il feretro di Pippo Baudo, benedetto, ha lasciato tra gli applausi il teatro delle Vittorie a Roma per Militello in Val di Catania, il suo paese natale, che il presentatore ha portato sempre nel cuore.

Qui è tutto pronto per le esequie, che si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Stella. Il carro funebre è partito dal rione Prati tra gli onori delle forze dell'ordine, e le note di Donna Rosa. Poi è passato davanti agli uffici di Baudo in via della Giuliana e ha percorso circa 850 chilometri per raggiungere intorno a mezzanotte il Santuario, dal 2002 patrimonio dell’umanità Unesco.

L'organizzazione del viaggio è stata curata in collaborazione con il Viminale per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. Ad accompagnare la salma, su un’altra auto, c'è la collaboratrice storica di Baudo, Dina Minna. Il feretro è stato sistemato in chiesa, dove oggi alle 9 sarà aperta la camera ardente.

I funerali cominceranno alle 16 – diretta dalle 15.30 fino alle 18.10 su Rai 1 – saranno presieduti dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giuseppe Albanese, pronuncerà l'omelia.

A Militello è tutto pronto, dopo le riunioni del sindaco Giovanni Burtone con prefetto e vertici delle forze dell'ordine. Nella chiesa potranno entrare circa trecento persone, i familiari, gli amici più stretti, i rappresentanti istituzionali, e i giornalisti.

Le migliaia di persone attese potranno seguire i funerali dal maxischermo montato in piazza. Dice il primo cittadino: «Pippo veniva sempre quando c’era la sua famiglia, ogni estate e a Natale. Quando morirono i genitori veniva per riposarsi nella sua villetta in campagna. Quando scendeva in paese non voleva filtri, incontrava le persone come un amico come se conoscesse tutti. Aveva affetto per la comunità un affetto ricambiato da tutti noi».

Baudo riposerà nel cimitero di Militello, la bara sarà sistemata nella cappella di famiglia, dove riposano il padre e la madre, realizzata dall'architetto catanese Giuseppe Pagnano.

