L’ultimo viaggio del grande rais 

Di solito, agitate dal vento, indicano che è in corso la mattanza, ieri invece le bandiere a mezz’asta della tonnara di La Punta, a Carloforte, raccontavano una storia triste: il rais Luigi Biggio, 58 anni, non c’è più. Fino all’ultimo ha voluto seguire i preparativi in corso in questi giorni per la stagione della pesca del tonno, ma non è riuscito ad assistere alla calata delle reti, ritardata dalle condizioni del mare. Con lui se ne va un pezzo di storia delle tonnare del Sulcis, un punto di riferimento indiscusso che ha contribuito a tenere alta la tradizione del tonno rosso.

Il percorso

Non è un mestiere semplice, quello del rais: ha il controllo della ciurma, una trentina di uomini ai suoi comandi. Deve capire quando è ora di calare le reti e quando è il momento di fare mattanza, sempre facendo i conti con il vento, le condizioni del mare e mille imprevisti. Luigi Biggio aveva iniziato presto, poco più che ragazzino, a Portoscuso, il paese in cui è nato e dove viveva. «Ha cominciato come garzone di tonnara - racconta Giuliano Greco, della tonnara Piam di Carloforte - poi ha fatto tutto il percorso. È arrivato da noi, a Carloforte, nel 1993, con il rais di allora Agostino Puddu. Luigi ha sempre avuto l’aura del rais, glielo leggevi negli occhi, perché non tutti possono fare questo mestiere ma lui sì, si capiva da subito. Nel ’98 l’ho nominato rais: è sempre stato un passo avanti, sentiva il mare, sentiva i pesci in avvicinamento, aveva la tonnara nel suo Dna. In così tanti anni oltre al rapporto professionale si è creato un legame strettissimo, più che un amico era un fratello. Oggi è una giornata tristissima, domani caleremo le reti in suo onore».

Il rito

Del suo essere rais Luigi Biggio amava sottolineare l’aspetto tradizionale, l’attesa dei pesci negli stessi punti, con gli stessi riti e le immancabili preghiere prima della mattanza. «Uso ancora i segnali di terra per la triangolazione della tonnara», spiegava. Ma, allo stesso tempo, è stato anche un innovatore. «Se le tonnare fisse del Sulcis sono ancora attive è anche merito suo e delle sue intuizioni che hanno adattato la pesca del tonno alle condizioni attuali - dice Pier Greco, della Piam - per la sua attività era conosciuto a livello internazionale, per noi era uno di famiglia».

Il dolore per la perdita del rais non è rimasto confinato a La Punta, la notizia si è diffusa rapidamente: Luigi Biggio era molto conosciuto, il suo nome era legato a doppio filo a tutto ciò che è tonno e tonnara. Un legame indissolubile. «Il rais è un’istituzione per Carloforte, Luigi lo è stato per oltre venti stagioni - dice il sindaco Stefano Rombi - ha saputo farsi apprezzare da tutti, regalando a chiunque lo abbia incontrato un carattere tanto riservato quanto generoso». Anche da Portoscuso hanno voluto ricordare la figura carismatica di Biggio. «Suo fratello Ettore è il nostro rais - dice Andrea Farris, delle Tonnare Sulcitane di Portoscuso - Luigi resterà sempre l’unico vero rais di Carloforte». Gepi Caria, sommozzatore delle Tonnare Sulcitane, lo ricorda così: «Abbiamo cominciato insieme - dice commosso - rimarrà un mito inarrivabile».

Il saluto

I funerali del rais sono stati fissati per lunedì pomeriggio, nella chiesa di Santa Maria d’Itria a Portoscuso mentre nei prossimi giorni si svolgerà una commemorazione nella sua tonnara, a Carloforte.

