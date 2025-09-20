L’ultimo viaggio con la sciarpa rossoblù 

La sciarpa rossoblù, quella che non l’ha mai abbandonato, lo accompagna anche nell’ultimo viaggio terreno. Monserrato ha dato ieri l’ultimo saluto a Luigi “Gigi” Atzeni, il 72enne morto tre giorni fa, dopo quasi un mese di lotta, per le gravissime ustioni riportate nell’incendio che il 16 agosto aveva devastato la sua casa di via Casteldoria. Tutta la comunità, con i parenti e gli amici, si è stretta alla moglie Roberta e ai figli Riccardo e Roberta. Mentre le parole del parroco don Walter Onano, hanno restituito l’immagine di un uomo guidato sempre dall’amore per i suoi cari e per il Cagliari, la sua squadra del cuore.

Il parroco

«Luigi ha dato la sua vita per la famiglia, per la moglie, per i figli e i nipoti», ha ricordato il sacerdote. «La sua era una fede cristiana ma anche rossoblù: non si è goduto la vittoria del Cagliari di venerdì, ma certamente l’ha vista dall’alto in una posizione privilegiata». Un passaggio che ha strappato un sorriso tra le lacrime, perché Atzeni era conosciuto come un tifoso appassionato, attaccatissimo alla sua squadra del cuore. E così quella sciarpa avvolta nella bara è diventata il simbolo di un viaggio iniziato e concluso insieme.

La sua battaglia contro le ustioni era iniziata quella mattina di metà agosto, quando, lavorando alla guaina del terrazzo, le fiamme lo avevano investito. Portato in condizioni gravissime prima al Brotzu e poi a Sassari, aveva affrontato dialisi, trasfusioni, innesti cutanei.

La solidarietà

La comunità si era subito stretta intorno alla famiglia, con una raccolta fondi che ha superato i diecimila euro per riparare la casa danneggiata. «Grazie al vostro contributo siamo riusciti a rimuovere le macerie e a bonificare la terrazza», avevano scritto i figli qualche settimana fa. Una gara di solidarietà che non si è mai fermata. E ieri Monserrato si è raccolta nel dolore, affidandosi alle parole di sostegno del parroco: «Beati coloro che muoiono nel Signore. Il Signore ci dia conforto in questo momento drammatico».

L’altro incidente

Intanto a Monserrato si prega anche per Maria Franca Murtas, la donna di 83 anni rimasta ustionata venerdì in un incidente tragicamente simile, avvenuto in via Rubicone. Una fuga di gas da una bombola ha provocato un principio di incendio causandole ustioni a braccia e mani. Trasportata prima al Policlinico e poi al centro Grandi Ustioni di Sassari, per fortuna non è in pericolo di vita. E tutti in città, dopo giorni segnati dalla tragedia, si augurano che possa presto tornare a casa.

