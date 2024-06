L’ultimo treno Blues è pronto sui binari  

Un nuovo treno per migliorare e completare i collegamenti tra Cagliari, Sassari, Porto Torres e Olbia. È il dodicesimo della serie Blues, che chiude la fase di rinnovamento della flotta sarda, conquistando così il primato di parco treni più giovane d’Italia. Un treno ecosostenibile che garantisce il comfort dei passeggeri, 300 posti a sedere e l’accesso facilitato per i disabili. Sul Blues c’è spazio anche per i più piccoli e per le bici. Resta però il nodo dei tempi: per attraversare l’Isola anche con un treno di ultima generazione servono comunque tre ore di viaggio.

Gli obiettivi

«La Sardegna - ha spiegato l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca - è impegnata a superare il grave deficit del trasporto ferroviario che, soprattutto nel passato, non costituiva una valida alternativa all’auto privata con le conseguenze, che anche oggi viviamo, di eccessivo traffico nelle strade, problematiche di sicurezza, inquinamento atmosferico e consumo energetico. Sono ancora tanti gli obiettivi da raggiungere: piena ecosostenibilità, accessibilità, costante miglioramento delle performance, integrazione con i servizi su gomma, ammodernamento della rete ferroviaria». Elementi che, assicura l’assessora, saranno al centro del contratto di servizio da sottoscrivere nel 2025.

L’avviso dei sindacati

«Bisogna lavorare sulla rete ferroviaria per migliorare i tempi di trasporto nell’Isola e poi è necessario ampliare le frequenze, senza dimenticare la bigliettazione unica, perché il treno diventi il principale mezzo di trasporto per attraversare la regione», hanno evidenziato i segretari regionali di Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, di Fil Cisl Claudia Camedda e di Uil trasporti William Zonca.

Viaggi ecosostenibili

«Nessuno ci avrebbe scommesso - ha detto Maria Annunziata Giaconia, responsabile divisione trasporti regionale di Trenitalia –, il treno può circolare con batteria diesel e elettricità. Diesel, ma anche biodiesel con consumi più bassi del 30%. Può essere smontato e le parti possono essere utilizzate per comporre altri treni».Ora si punta a far arrivare la rete fino a Nuoro: «L’intera Sardegna deve essere servita da questi mezzi di ultima generazione, ci auguriamo che la linea colleghi presto anche Nuoro», ha aggiunto Claudio Solinas, comitato Trenitalia nuorese.

