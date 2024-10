L’ultimo torronaio della città 

Pensi al torrone e ti viene in mente Tonara o comunque la Barbagia. Invece anche in città c’è una lunga tradizione saldamente in mano alla famiglia Todde. dal 1946 e adesso è in mano a Stefano Todde, 55 anni, l’unico ad avere aperto nel 2005 un laboratorio in via Strauss dove riceve anche le scolaresche. E non poteva che essere un predestinato.

Le origini

«Sono nato in via XX Settembre» racconta, «i miei nonni erano di Aritzo, a Quartu sono arrivati nel 1935 e subito dopo la guerra hanno cominciato a fare il torrone». Il nonno minatore lo preparava in casa e poi andavano a venderlo porta a porta con il carretto. «All’epoca il torrone si faceva con un grande pentolone in rame con il fuoco vivo sopra, crescendo in quella casa cosa avrei potuto fare di diverso? Ero affascinato, rapito da quella preparazione, da quei profumi. Anche mio padre era un torronaio ed è stato anche lui la mia ispirazione». Così a 17 anni Stefano Todde decide che anche lui vuole cimentarsi in quell’arte, «all’epoca ero ancora un ragazzino con tante cose per la testa, ma mi sono messo davvero d’impegno. E credetemi fare torrone non è facile, non è una passeggiata, ci vuole molto impegno. Certo se nasci in una famiglia che lo fa da generazioni sei più facilitato, altrimenti è più difficile».

Il laboratorio

Il sogno lo realizza nel 2005 quando apre il suo laboratorio e diventa così bravo che le tecniche del buon torrone le insegna anche alle scolaresche che vanno a trovarlo.«La materia prima è la cosa più importante» dice ancora, «e devi rispettare tempi e temperature. Io per prima cosa cuocio il miele, poi lo metto a raffreddare e poi monto l’albume. In seguito monto il miele che diventa una sorta di pasta bianca e solo alla fine si aggiungono le mandorle. Quando ho deciso di aprire il laboratorio mi dicevano che ero pazzo. Invece ho comprato i macchinari e sono andato avanti in quello che volevo fare. Io non ho mai messo zucchero nel mio torrone, lo faccio solo con il miele sardo».

Le lezioni

E la ricetta piace a tutti, perché niente come il torrone è capace di mettere d’accordo grandi e piccoli. «Il torrone regala sorrisi e quelli che mi piacciono di più sono quelli dei bambini che vengono al mio laboratorio e ascoltano come si fa. Quando arrivano trovano già il miele che sta cuocendo e poi proseguiamo con le varie fasi. Cerco di coinvolgerli il più possibile». La cosa più bella di questo mestiere? «Sicuramente il contatto con la gente. Mi dà una grande soddisfazione e conto di andare avanti ancora per molto, nonostante i sacrifici: entro in laboratorio alle 8 ed esco alle 9 di sera. Di mattina fai torrone poi di sera devi etichettare e confezionare, a volte dimentico pure di pranzare». L’unico rammarico è che la tradizione si chiuderà con lui. «Ho due figli, uno è geometra e uno ingegnere, ma di torrone non ne vogliono neanche sentire».

Lui intanto svelerà i segreti del torrone anche stasera alle 19,30 a Sa dom’e Farra.

