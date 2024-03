L’ultimo “taglio” dei barbieri storici 

Un’intera vita trascorsa a “mettere la testa a posto”, quella degli altri (s’intende). Per Mario Solinas e Mario Sanna, storici barbieri del quartiere Sant’Efisio, forbici e rasoio sono stati i fedeli compagni di viaggio per oltre mezzo secolo. Ieri mattina l’ultimo taglio, prima del meritato riposo, non senza un briciolo di commozione: «Dire addio è difficile, l’affetto dei nostri clienti è qualcosa di speciale» ripetono Solinas, 77 anni e Sanna (78).

La storia

Per risalire alle origini della bottega di Su Brugu bisogna riavvolgere il nastro fino alla fine degli anni Quaranta. Era stato Piero Solinas, il maggiore dei fratelli a fondare la bottega in un locale poco distante. Qualche tempo dopo, il testimone era passato agli altri fratelli Sergio e Mario, poi nella società era entrato anche Mario Sanna, da circa un anno a riposo per problemi di salute. «Mi è dispiaciuto tantissimo non essere riuscito a essere presente nell’ultima giornata di lavoro - dice con la voce rotta dall’emozione - ma ho ricevuto tantissime telefonate, un incredibile calore umano. Qualcuno mi chiedeva: e ora dove vado?». D’altronde la crisi, nel piccolo locale di via Vittorio Veneto, non ha mai bussato. «Per fortuna abbiamo sempre lavorato bene - va avanti - farà uno strano effetto vedere la serranda abbassata».

Clienti storici

Più che una barberia, un luogo di ritrovo per la comunità. Un pezzo di storia racchiuso tra quattro mura in cui sono transitati migliaia di clienti. «Giovani e meno giovani di Oristano ma arrivavano anche dai paesi del circondario - racconta Mario Solinas - il cliente più anziano ha quasi novant’anni. Tra i nostri affezionati c’è Benito Urgu. E poi, nel quartiere dove l’aria della Sartiglia si respira 365 giorni all’anno, non potevamo che essere il punto di riferimento per tutti i cavalieri».

I ricordi

Mario Solinas ha iniziato prestissimo a tagliare baffi, pizzetto e capelli. «Avevo appena sei anni e involontariamente avevo rotto un vetro - racconta - Ricordo che mia mamma, adirata, mi disse di andarmene in salone da mo fratello Sergio prima che rientrasse papà. Così feci, quel giorno e tutti quelli a seguire: dopo la scuola, andavo nel retro a fare i compiti. Per un pò sono stato “garzone”, e osservando ho imparato un lavoro». Poche centinaia di lire per un servizio e in tasca un mestiere che non avrebbe mai lasciato. «Abbiamo visto il quartiere cambiare fisionomia - osservano Sanna e Solinas - davanti a noi c’era un palazzo, ora dal punto di vista commerciale è rimasto ben poco: solo un tabacchino e un bar».

Il futuro

E chissà che ne sarà ora di quel piccolo edificio intriso di storie e di sorrisi. Il locale è di proprietà del Comune e da anni, assieme a una buona fetta dell’isolato, sta in cima all’elenco del Piano delle alienazioni. Adesso che anche l’ultima attività ha chiuso i battenti, l’amministrazione comunale può pensare al suo futuro. «Valuteremo se mettere l’immobile in vendita, magari valorizzandolo, oppure se darlo in affidamento a qualche associazione» fa sapere l’assessore al Patrimonio Ivano Cuccu. le possibilità non mancano di certo ieri si è chiuso un importante capitolo per il quartiere Su Brugu, ma il ricordo della barberia Solinas-Sanna resterà vivo nel cuore dei suoi numerosissimi clienti.

