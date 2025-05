L’ultimo “tagliando” di Pavoletti Ai saluti Jankto, Coman e Palomino 

Nemmeno mezzo minuto, l’unico della rosa. Si è chiusa così, mestamente, l’avventura nel Cagliari di Jankto, senza aver mai giocato quest’anno, né in campionato né in Coppa Italia. Due stagioni anonime a dir poco, alla continua ricerca di quel passato glorioso, rimasto evidentemente a Udine e a Genova (sponda Samp). Venerdì a Napoli è stato il giorno dei saluti anche per Palomino e Coman. Il difensore torna in vacanza in Argentina dove - presumibilmente - chiuderà la carriera (già stava per farlo a gennaio), l’attaccante, finito il prestito, è atteso in Qatar, poi si vedrà. Per tutti gli altri - appesi tra rinnovi e riscatti - si preannunciano settimane calde, per lo più imprevedibili.

Il grande flop

Jankto, il grande flop. Ranieri era convinto di poterlo rilanciare quando ha chiesto al Cagliari di ingaggiarlo, l’estate scorsa. Così non è stato. L’unica traccia lasciata dal centrocampista ceco è stata la rete contro l’Empoli di Davide Nicola, alla prima stagione. Una rete chiave in quel momento e decisiva poi per la salvezza, ma non abbastanza per giustificare i due anni di contratto che termineranno, appunto, il 30 giugno. E se Ranieri ha provato in tutti i modi a stimolarlo, sia in privato che pubblicamente, Nicola non lo ha mai preso in considerazione e non gli ha concesso nemmeno la passerella finale come, per esempio, ha fatto con il terzo portiere Ciocci l’altro ieri.

Toccata e fuga

Toccata e fuga per Coman, che ha avuto un impatto esplosivo con il gol al Parma ma è stato a sua volta frenato e condizionato dagli infortuni. A gennaio Nicola aspettava un attaccante che coprisse il vuoto lasciato da Lapadula (ceduto allo Spezia), ma dall’Al-Gharafa (prestito secco per sei mesi) è arrivato lui, un esterno. Una scelta mirata da parte della società per tutelare la leadership, il minutaggio e l’autostima - e di conseguenza la crescita - di Piccoli nel cuore dell’attacco (scelta ripagata con 10 gol dal bomber bergamasco). Nove presenze in tutto per il rumeno, per lo più scampoli. Un addio, insomma, senza troppi rimpianti.

L’Argentina chiama

È stata una presenza decisamente più solida, invece, quella di Palomino, in campo e, soprattutto, all’interno dello spogliatoio. Gol da tre punti al Torino, è stato spesso un salvagente affidabile per la difesa. E hanno pesato anche le sue parole nei momenti di difficoltà. Il Talleres ha provato a riportarlo in Argentina già a gennaio, lui ha tentennato qualche settimana poi ha scelto di portare a termine il lavoro iniziato nel Cagliari. E nonostante il club rossoblù abbia un’opzione per un altro anno, il ritorno in Sudamerica sembra ormai scontato.

Arrivederci a luglio

A 36 anni si appresta a disputare la nona e ultima stagione con il Cagliari (e della carriera) invece Pavoletti. E vuole farlo nelle migliori condizioni possibili. Per questo, venerdì a Milano si è sottoposto a un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro. «Tagliando fatto», la battuta del capitano su Instagram. Due giorni prima a Villa Stuart, Gaetano si era a sua volta operato per la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. Entrambi sfrutteranno le vacanze estive per recuperare, giusto in tempo per la preparazione al prossimo campionato che inizierà a luglio.

