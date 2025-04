L’ultimo successo rossoblù con Maran 

Il Cagliari non batte la Fiorentina da otto partite. L’ultimo successo contro i viola risale addirittura al 10 novembre, alla Unipol Domus. Fu probabilmente la gara più bella sotto la gestione Maran e finì 5-2 grazie ai gol di Rog, Pisacane, Joao Pedro, Simeone e Nainggolan (entrambe di Vlahovic le reti della bandiera per i toscani).

Viola bestia nera ultimamente. Eppure, proprio la Fiorentina è la seconda squadra contro cui il Cagliari ha ottenuto più vittorie in casa in Serie A, 18 in 42 partite (la prima è la Sampdoria, battuta 20 volte nelle 36 gare complessive disputate nell’Isola nel massimo campionato).

Curiosità: il Cagliari è una delle quattro squadre ad avere raccolto più punti nel 2025 rispetto a quelli conquistati da inizio campionato fino a dicembre: 16 contro 14, assieme a Roma (34/20), Bologna (29/28) e Genoa (20/19). Un dato incoraggiante, che ha permesso ai rossoblù di Nicola di staccarsi sul più bello dalla zona caldissima della classifica e di poter gestire così senza eccessiva pressione la volata finale per la salvezza dopo una prima parte di stagione - evidentemente - al di sotto delle aspettative.

