L’ultimo successo firmato Pereiro al 93’ 

Serie positiva in corso per il Cagliari nella sfida tutta rossoblù col Bologna, almeno guardando le partite in casa: sono 4 le vittorie consecutive e 6 i risultati utili di fila.

Il filotto

Per il Cagliari il buon momento comincia il 6 ottobre 2018, quando i colpi di testa di João Pedro e Castro valgono il 2-0 per la squadra di Maran. Stesso allenatore il 30 ottobre 2019, nel pirotecnico 3-2: i felsinei vanno avanti al riposo con Santander, ma nella ripresa è gran ribaltone con doppietta ancora di João Pedro e in mezzo la rete di Simeone. Un successo di spessore in uno dei periodi migliori della storia recente del Cagliari. Poi l’1-0 firmato Rugani del 3 marzo 2021, determinante per il rilancio salvezza nella rimonta in classifica con Semplici, e il 2-1 nell’ultima l’11 gennaio 2022. Qui succede tutto nella ripresa: apre Orsolini su punizione, poi pareggia Pavoletti e al 93’ la decide il sinistro di Pereiro in una delle sue rare serate di gloria.

Il bilancio

Solo fra il 1968 e il 1973 il Cagliari è riuscito a ottenere 5 successi di fila in A sul Bologna in casa: oggi proverà a eguagliare il record. In tutte le competizioni le vittorie interne sono 17, contro 5 sconfitte e 14 pareggi. Felsinei mai passati alla Domus: 1 punto in 5 gare.

