L’ultimo sogno di Devecchi 

«Per arrivare il più avanti possibile. Abbiamo fatto fatica con loro in campionato, ma non abbiamo nulla da perdere e scenderemo in campo con la mente libera e la consapevolezza di potercela giocare con tutti, come dimostrato contro Venezia».

Devecchi, l’Olimpia gioca per la terza stella: Sassari per cosa gioca?

Il fato vuole che ancora una volta, la quinta consecutiva, la semifinale scudetto si debba giocare proprio contro Milano, che è stata rivale del Banco di Sardegna non solo nelle sfide per diventare campione d’Italia ma anche per la conquista di Coppe Italia e Supercoppa italiana.

Sassari. The last playoff di Jack Devecchi. Il capitano della Dinamo ha iniziato a lottare per lo scudetto nel 2003 con la maglia di Milano, oggi gioca per lo stesso obiettivo a Sassari in quello che è lo spareggio numero 11 con il Banco. Numero che sale a 14 se aggiungiamo pure i tre di A2, l’ultimo dei quali culminato con la promozione nella massima serie. Il veterano del basket è all’ultima curva della carriera: ha già annunciato che si ritirerà a fine stagione, dopo avere raggiunto e superato le 800 presenze in maglia biancoblù.

Si comincia sabato alle 18 al Forum, dove si giocherà anche lunedì (alle 21), mentre gara-tre sarà disputata al PalaSerradimigni giovedì (sempre alle 21) e l’eventuale gara-quattro sempre a Sassari. Se occorresse la quinta partita per decidere la finalista, si tornerà a Milano.

Come si vivono gli ultimi playoff della carriera da giocatore?

«Sono tranquillo e carico, i playoff hanno un fascino particolare. Mi hanno sempre trasmesso grandi emozioni e in tante occasioni siamo andati in semifinale e due volte in finale. Ho vissuto tutte le situazioni, dalla promozione in A con Montegranaro e Sassari allo scudetto con la Dinamo».

Dal +2 sul penultimo posto alla semifinale, una metamorfosi simile l’aveva mai vissuta?

«Onestamente no. Adesso posso dire che ho provato anche questo, in carriera. Quanto alle difficoltà a inizio stagione, ero tranquillo perché vedevo il lavoro quotidiano in palestra del gruppo e come coach Bucchi stava gestendo la stagione con sicurezza. Sapevo che l’avremmo raddrizzata».

Ma da lì ad arrivare in semifinale, ci credeva?

«Ero fiducioso, ma non pensavo onestamente che saremmo arrivati alle semifinali. Bravo lo staff e bravi noi giocatori a compattarci».

Come riequilibrare il divario tecnico coi campioni d’Italia?

«Dobbiamo continuare con questa intensità difensiva: più siamo precisi in difesa e meno concediamo all’attacco avversario, più prendiamo inerzia e fluidità in attacco. Prima si lavora su se stessi, poi si fanno gli aggiustamenti tattici nei confronti dell’avversaria. Dobbiamo essere subito aggressivi e mantenere il ritmo sino alla fine come non siamo riusciti a fare nella gara di ritorno in campionato. Il nostro punto di forza è la squadra. Abbiamo due trascinatori come Dowe e Diop, ma ognuno a turno può essere determinante, come Kruslin, Jones e anche gli altri. In difesa invece siamo tutti decisivi, sempre».

Sassari non vince da 4 anni a Milano, cosa significa?

«Nel 2019 ne vincemmo due a Milano: era un anno magico, avevamo una striscia importante, con una confidenza oltre il limite. Però Milano non era attrezzata e compatta come ora. Speriamo di mettere loro il bastone tra le ruote. Direi che in questi anni ci siamo guadagnati il rispetto di Milano e questo è motivo d’orgoglio. L’obiettivo è portarne via una per giocarci tutto a Sassari».

