L’ultimo sipario sull’era Covid 

Sacrificata durante la pandemia, all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari torna in funzione la struttura complessa di geriatria. E non solo, da qualche giorno è stato anche aperto un nuovo reparto di terapia intensiva 2. «Siamo davvero orgogliosi di restituire alla città reparti ospedalieri importanti per l'assistenza e la cura dei pazienti che purtroppo erano stati sacrificati durante la pandemia», ha detto Marcello Tidore, direttore generale della Asl di Cagliari, che, ieri ha visitato la struttura di via Is Mirrionis insieme al direttore amministrativo, Gianluca Calabrò.

L’esperienza

«Non solo è nuovamente operativa la geriatria», ha aggiunto Tidore, «che fa fronte alle necessità terapeutiche delle tante persone anziane che ogni giorno arrivano al pronto soccorso, ma hanno bisogno del ricovero; siamo anche riusciti a dare vita a un nuovo reparto di terapia intensiva che integrerà i posti letto della rianimazione, portando con sé tutta l'esperienza del team maturata nella gestione dei pazienti Covid al Binaghi».

A guidare il reparto di geriatria, dotato di 24 posti letto nel padiglione G, sarà il dottor Luciano Pittau, con un’équipe composta da altri dieci medici, venti infermieri e dieci operatori sociosanitari. «Siamo pronti ad accogliere e assistere le persone anziane con insufficienze respiratorie, cardiologiche ed altre patologie. Non siamo un reparto di lungodegenza ma ci prendiamo cura dei pazienti nella fase acuta», ha affermato Pittau.

Il reparto di terapia intensiva, invece, con 8 posti letto, si trova nel padiglione C ed è diretto dal dottor Mario Cardia, anestesista di lunga esperienza nella gestione dei reparti Covid del Binaghi. «La struttura – ha spiegato – sarà a disposizione di pazienti che necessitano di un monitoraggio continuo e continuerà a essere a supporto di eventuali pazienti con criticità polmonari. Per quanto il virus stia ancora circolando, fortunatamente allo stato attuale nessuno ha problematiche respiratorie tali da richiedere il ricovero».

Spostamenti dal Binaghi

Roberto Massazza, direttore sanitario della Asl 8 ha riferito che «sono stati trasferiti i pazienti positivi prima ricoverati nei reparti del Binaghi e nella pneumologia dotata di una bolla Covid in grado di accogliere fino a dieci pazienti con criticità polmonari. I negativi, invece, sono stati spostati nel reparto di geriatria che riprende ora la piena operatività. Siamo pronti a prendere in carico quelli fragili e anziani e le eventuali emergenze Covid».

Mentre la radiologia, il centro donna, il centro sclerosi multipla e il centro trapianti torneranno al Binaghi: «Destinati a reparti Covid durante l’emergenza, diventeranno “Ospedale di Comunità” in grado di accogliere i diversi servizi territoriali e di rispondere alle diverse esigenze di salute dei cittadini dell'area metropolitana», ha concluso Calabrò. «Lì potranno così trovare di nuovo sede i servizi territoriali che erano stati spostati a seguito della diffusione della pandemia».

