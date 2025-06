L’ultimo show di “Lo facciamo per soldi” 

Alle 10 su Radiolina, e in replica su Videolina lunedì in seconda serata e venerdì pomeriggio, “Lo facciamo per soldi” , lo show condotto in studio dall’attore e caratterista Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia, nella foto . In questa ultima puntata della terza stagione ospiti Dani Jeey, il dj che presenta il suo primo singolo, poi lo scrittore Max Carta che parla del suo libro “La quarta madre” e infine l’ex parlamentare Piergiorgio Massidda. In studio l’influencer Viviana Martelli e Luca Carcassi, di Radiolina.