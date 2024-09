L’ultimo saluto di Cagliari a “Cece” Poli 

L’ultimo saluto a “Cece” Poli. Si sono svolti ieri pomeriggio a Cagliari, nella chiesa Santa Caterina e San Giorgio Martiri, i funerali di uno degli eroi dello scudetto rossoblù, morto sabato scorso all’età di 79 anni.

Grande commozione durante la cerimonia, nella chiesa gremita di gente tra parenti, amici, diversi ex rossoblù e tanti, tantissimi, tifosi che, pur non conoscendolo personalmente, lo hanno voluto accompagnare con una preghiera nella sua ultima “partita”. C’era il sindaco Massimo Zedda. E c’erano, soprattutto, gli ex compagni di squadra Beppe Tomasini, Adriano Reginato, Ricciotti Greatti, Renato Copparoni e Mario Brugnera. Era presente anche una delegazione del Cagliari di oggi con il direttore generale Stefano Melis, tra gli altri. Accanto al feretro una corona di fiori del club rossoblù, sopra la maglia bianca dello scudetto con il numero 4 che Cesare Poli portava sulle spalle negli anni d’oro rossoblù. Una vita da mediano, ha giocato nel Cagliari dal 1969 al 1971, poi ancora dal 1973 al 1975. Era nato a Breganze, in provincia di Vicenza, ma una volta appese le scarpette al chiodo, ha scelto di vivere in Sardegna.

