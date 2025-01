L’ultimo saluto del paese a Leo, il minatore-scrittore 

Guspini ha detto addio ieri a Serafino Leo, il minatore che raccontò i luoghi e il lavoro in miniera nel libro “Sa vida mia in miniera”. Leo, morto a 90 anni, lavorò a Ingurtosu e Montevecchio fino al 1962 e nella sua opera aveva dato una voce e un volto alle persone che vissero in quell’ambiente descrivendo con minuziosità non solo il sacrifico quotidiano ma anche tutto il villaggio. Oltre all’esperienza in miniera, Serafino Leo è stato agricoltore, militare e aveva il brevetto da paracadutista: l’ultimo lancio a quota 4.350 metri lo fece a 82 anni.

A dirgli addio nella chiesa di San Giovanni Bosco i figli, i nipoti, i pronipoti e gli amici. ( m. s. )

