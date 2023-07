L’ultimo saluto commosso al papà dei presepi fiabeschi 

Aveva una grande dote Arturo Cara: una creatività fanciullesca divertita e divertente, qualità rara che è propria solo di chi ha capito quanto è essenziale cogliere la leggerezza della vita, nonostante i sacrifici e le amarezze.

Ieri pomeriggio in tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto al papà dei presepi ecologici degli animali. Agli inizi degli anni 2000, ormai in pensione, si era appassionato ai lavori “fai da te” e grazie alla sua creatività era riuscito a dare vita a un presepe a grandezza naturale fatto solo con materiali poveri e riciclati. Era la natività fiabesca di via “Brigata Sassari“ che ogni anno appariva nell’orto di casa. In quel piccolo mondo antico vivevano due grandi cammelli con il suo cammelliere in marcia verso la capanna di Giuseppe e Maria. E poi pecorelle, piccioni, galline e tanti animali esotici come pappagalli variopinti e antilopi. Persino artigiani: un tessitore, il pescatore e l’arrotino. Insomma un bio-universo, realizzato con materiali di riciclo, cordami, rafia, colla e compensato, che di notte si illuminava e si animava. Di giorno invece era il divertimento di tanti bambini che arrivano non solo da Arborea ma anche da altri centri vicini. A lui, appassionato coltivatore di prodotti esotici, anche il merito di aver sperimentato dal 1988 nei campi della bonifica ogni genere di frutta tropicale: guava babaco, kiwi, passiflora. Signor Arturo aveva capito che la vita, nonostante tutto, è davvero una bella favola.

