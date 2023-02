L’ultimo saluto all’ultracentenaria 

Addio a Serramanna alla nonnina del paese. Esterina Puddu, che a novembre scorso aveva soffiato sulla torta con 103 candeline, si è spenta venerdì nella struttura per anziani di cui era ospite da anni. Ieri, nella parrocchia di sant’Ignazio, le esequie della donna più longeva di Serramanna. “A ti connosci in su celu tzia Esterina”, è il saluto rivolto all’anziana scomparsa dal sindaco Gabriele Littera. «Un grande abbraccio a tutta la famiglia di Esterina e coloro che l'hanno amata da parte dell'amministrazione e di tutta la comunità di Serramanna», dice il sindaco. «Donna di grande forza e carattere, vedova da molti anni senza avere mai avuto figli – ricorda Maria Grazia Cossu, presidente dell’associazione Anni d’argento – in giovinezza è stata una brava fornaia». (ig. pil.)

