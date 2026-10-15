L’ultimo saluto all’ex dipendente del Comune 

Si terranno oggi alle 16,30 nella chiesa parrocchiale Santa Barbara i funerali di Antonello Melis, uno dei volti più amati di Senorbì. Tantissimi i messaggi di cordoglio e i ricordi condivisi soprattutto sui social, dove molti hanno voluto raccontare un momento vissuto con Antonello restituendo l'immagine di una persona che ha lasciato un segno vero nella loro vita. Per anni dipendente comunale, era un volto familiare e una presenza gentile per i cittadini. Dallo sport all’impegno nel sociale e culturale, ha saputo dedicare tempo e cuore alla comunità lasciando un ricordo indelebile. L’affetto di questi giorni racconta quanto Antonello fosse parte della vita di Senorbì, che ne custodisce la memoria con sincera commozione. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA