L’ultimo saluto alla vittima: «Paese smarrito» 

Neppure il tiepido sole che ha accompagnato l’uscita della salma di Claudio Manca dalla Cattedrale di San Pietro, è riuscito, ieri pomeriggio, a riscaldare i cuori affranti dei presenti ai funerali dell’uomo di 49 anni, che secondo la ricostruzione dell’accaduto sarebbe stato ucciso. Un momento di profondo dolore per tutta Terralba, ancora scossa da un evento tragico e inspiegabile. All’esterno del luogo di culto, per dare l’ultima benedizione, anche il vescovo Roberto Carboni, che insieme ai parroci del paese ha presieduto il rito funebre. Dopo l’ultima preghiera, ha dolcemente abbracciato i genitori Ignazio e Stefania, la sorella Daniela, il cognato e i nipoti. Nella sua omelia monsignor Carboni aveva cercato di portare conforto con parole cariche di affetto e umanità: «Non vorrei trovarmi qui oggi – ha detto – perché sarei voluto tornare a Terralba solo per celebrare le cose belle che la vita ci offre. Ed invece siamo qui per salutare questo nostro fratello, convinti come ci dice il Vangelo che il male non deve mai prevalere sul bene». Il vescovo ha poi esortato a guardare avanti, lavorando con i giovani per insegnare loro che i conflitti si risolvono con il dialogo, non con la violenza. Presente anche il sindaco Sandro Pili, a capo di una delegazione dell’amministrazione comunale: «Terralba è un paese smarrito – ha affermato – che si interroga ancora su come sia potuto accadere un evento così tragico».

Al termine della funzione tra i presenti in tanti riflettevano sulle parole usate nei giorni scorsi dai parroci don Mattia Porcu e e don Andrea Martis che avevano lanciato un forte appello alla comunità: «Ogni nostra considerazione non può, non deve e non vuole esprimere giudizi sulle vite delle persone coinvolte: spetterà a chi di dovere farlo. Davanti alla violenza non possiamo tacere. L’odio genera altro odio. Il male si può contrastare solo ed esclusivamente tendendo, come ci ricorda San Paolo, alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza Crediamo fermamente - hanno aggiunto- che sia arrivato il tempo di fermarci, smetterla di straparlare e far seguire alle parole i fatti per cambiare davvero. Non possiamo ignorare che anche nella nostra comunità ci siano situazioni in cui i valori si sono smarriti. Non possiamo fingere che l’uso e l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, sia ormai socialmente accettato. Non possiamo far finta che l’egoismo e gli interessi personali prevalgano sulle relazioni e sulla vita comune».