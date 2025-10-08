VaiOnline
Il funerale
09 ottobre 2025 alle 00:38

L’ultimo saluto alla vittima: «Paese smarrito» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Neppure il tiepido sole che ha accompagnato l’uscita della salma di Claudio Manca dalla Cattedrale di San Pietro, è riuscito, ieri pomeriggio, a riscaldare i cuori affranti dei presenti ai funerali dell’uomo di 49 anni, che secondo la ricostruzione dell’accaduto sarebbe stato ucciso. Un momento di profondo dolore per tutta Terralba, ancora scossa da un evento tragico e inspiegabile. All’esterno del luogo di culto, per dare l’ultima benedizione, anche il vescovo Roberto Carboni, che insieme ai parroci del paese ha presieduto il rito funebre. Dopo l’ultima preghiera, ha dolcemente abbracciato i genitori Ignazio e Stefania, la sorella Daniela, il cognato e i nipoti. Nella sua omelia monsignor Carboni aveva cercato di portare conforto con parole cariche di affetto e umanità: «Non vorrei trovarmi qui oggi – ha detto – perché sarei voluto tornare a Terralba solo per celebrare le cose belle che la vita ci offre. Ed invece siamo qui per salutare questo nostro fratello, convinti come ci dice il Vangelo che il male non deve mai prevalere sul bene». Il vescovo ha poi esortato a guardare avanti, lavorando con i giovani per insegnare loro che i conflitti si risolvono con il dialogo, non con la violenza. Presente anche il sindaco Sandro Pili, a capo di una delegazione dell’amministrazione comunale: «Terralba è un paese smarrito – ha affermato – che si interroga ancora su come sia potuto accadere un evento così tragico».

Al termine della funzione tra i presenti in tanti riflettevano sulle parole usate nei giorni scorsi dai parroci don Mattia Porcu e e don Andrea Martis che avevano lanciato un forte appello alla comunità: «Ogni nostra considerazione non può, non deve e non vuole esprimere giudizi sulle vite delle persone coinvolte: spetterà a chi di dovere farlo. Davanti alla violenza non possiamo tacere. L’odio genera altro odio. Il male si può contrastare solo ed esclusivamente tendendo, come ci ricorda San Paolo, alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza Crediamo fermamente - hanno aggiunto- che sia arrivato il tempo di fermarci, smetterla di straparlare e far seguire alle parole i fatti per cambiare davvero. Non possiamo ignorare che anche nella nostra comunità ci siano situazioni in cui i valori si sono smarriti. Non possiamo fingere che l’uso e l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, sia ormai socialmente accettato. Non possiamo far finta che l’egoismo e gli interessi personali prevalgano sulle relazioni e sulla vita comune».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 