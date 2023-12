L’ultimo saluto alla piccola Indi  

Londra. Commozione, dolore, ma anche un sottofondo di polemica non ancora sopita hanno caratterizzato l’ultimo saluto a Indi Gregory, la piccola inglese gravemente malata morta il 13 novembre scorso dopo il distacco dalle macchine deciso da medici e giudici del Regno Unito malgrado l’opposizione della famiglia e i tentativi legali falliti di portarla in Italia. C’erano i familiari, gli amici, e molti cittadini ieri a Nottingham ai funerali della bimba organizzati nella cattedrale cattolica di San Barnaba, e anche una delegazione del governo italiano, che si era impegnato per arrivare a un trasferimento di Indi nell’ospedale Bambino Gesù di Roma concedendole la cittadinanza, formata dalla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella e da quella per le Disabilità Alessandra Locatelli.

All’inizio della funzione, officiata dal vescovo Patrick McKinney, è stato letto il telegramma di cordoglio inviato da Papa Francesco, in cui il pontefice ha affidato «Indi nelle mani tenere e amorevoli del nostro Padre celeste». Mentre il vescovo nella sua omelia ha sottolineato l’impegno e la dedizione dei giovani genitori di Indi, Dean e Claire, in prima fila, ricordando la loro figlia «come una vera combattente che, nei suoi brevi otto mesi di vita, ha lottato contro i gravi problemi di salute».

