L’ultimo saluto alla nonnina di 106 anni 

Si è spenta lunedì sera, circondata dall'affetto dei suoi cari. Oggi Cabras saluta Maria Filomena Sanna, nata il 20 luglio 1920: la settimana scorsa aveva compiuto 106 anni. Per lei era stata organizzata una piccola festa in famiglia, con torta e foto ricordo, per celebrare il traguardo di essere diventata una delle donne più anziane della Sardegna.

Maria Filomena Sanna non si sentiva particolarmente bene ma aveva spento lo stesso le candeline tenendo sempre tra le mani il rosario. Il giorno del compleanno aveva anche scherzato con i suoi cari: «Finalmente sono diventata grande». La centenaria, memoria storica del paese, era conosciuta anche sui social. La nipote, Daniela Durzu, pubblicava da tempo video in cui la nonnina raccontava aneddoti della sua lunga vita. La centenaria era vedova da tempo. Aveva due figli, Antonio e Ileana Barraccu, tre nipoti e un pronipote. Il funerale è in programma oggi alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta. ( s. p. )

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