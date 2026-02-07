VaiOnline
Sinnai.
08 febbraio 2026 alle 00:12

L’ultimo saluto alla nonnina centenaria 

Sinnai ha perso una delle sue nonnine centenarie, Teresa Atzeri che aveva compiuto il secolo di via a luglio dello scorso anno. Grande il cordoglio in paese dove la nonnina era conosciuta e stimata. È stata anche una apprezzatissima maestra-cestinaia ed era sorella di Barbara Atzeri, fondatrice del primo storico ristorante di Solanas, morta ultranovantenne.

Tra i ricordi più belli della signora Teresa il matrimonio nel 1950 con Angelo Uda e la nascita dei figli. Ieri pomeriggio si è svolto il funerale nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Grande la commozione con i presenti che si sono stretti alla famiglia.

A luglio era stata festeggiata circondata dall’amore della famiglia: stava bene, conservava ancora una buona memoria: una maestra di vita, una delle tante nonnine centenarie festeggiate a Sinnai negli ultimi trent’anni. (r. s.)

