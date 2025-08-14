L’ultimo saluto al soccorritore  

C’erano solo i parenti, qualche collega di lavoro e pochissimi amici. Pochissime persone in una giornata triste per Portoscuso, che ieri ha salutato per l’ultima volta Marco Pusceddu, il soccorritore del 118 ucciso il 7 agosto a colpi di pistola nella sede dell’associazione Intervol di Buddusò.

Il funerale

Il feretro di Marco Pusceddu è giunto a Portoscuso nel primo pomeriggio di ieri per lo svolgimento dei funerali. Nel paese è stato il giorno del dolore; il cinquantenne era apprezzato e stimato tra i tanti colleghi delle associazioni in cui aveva svolto la sua attività. La tragica vicenda ha lasciato sgomenti e increduli tutti coloro che l’avevano conosciuto. Il carro funebre è arrivato nel piazzale del cimitero poco prima delle 15. Ad attenderlo c’erano i parenti e un numero ristrettissimo di colleghi e amici, nel rispetto della decisione presa dai familiari, che avevano scelto di celebrare i funerali in forma privata. Tra i presenti anche alcuni colleghi di Buddusò, arrivati con l’ambulanza dell’associazione Intervol, l’ultima sede lavorativa di Marco Pusceddu. Non rilasciano dichiarazioni, hanno i volti segnati da una settimana di sofferenza e dolore. L’auto funebre, con la bara di larice sormontata da rose bianche, varca il cancello del camposanto seguita dal parroco, don Antonio Mura. «Ho voluto stare vicino ai familiari in questa drammatica situazione – afferma il sacerdote – sono molto provati, e hanno bisogno di tranquillità. L’unica cosa da fare in questo momento è stargli vicino, anche solo in silenzio. Questa tragedia ha segnato la nostra comunità».

Il cordoglio

Al funerale non erano presenti i rappresentanti delle istituzioni. La famiglia, nei giorni scorsi, ha fatto sapere che si sarebbe trattato di una cerimonia molto riservata. «In paese – dice il vicesindaco Giorgio Alimonda – il sentimento comune per questa tragedia è lo sconcerto, perché ha colpito una famiglia molto stimata, e ancor più per il ruolo e l’impegno di Marco Pusceddu come soccorritore del 118». Anche il sindaco Ignazio Atzori si unisce al cordoglio e afferma: «Una tragedia che non può lasciarci indifferenti. Anche se i funerali si sono svolti in forma privata, è un lutto per tutto il paese – continua il primo cittadino – Inoltre, è un oltraggio a tutti i volontari, che ogni giorno rischiano per aiutare il prossimo. Marco, pur avendo vissuto fuori dal paese, tra i suoi amici ha lasciato un ottimo ricordo per tutto quello che ha fatto di buono. Siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di grande dolore».

I volontari

Marco Pusceddu aveva lavorato in diverse associazioni che si occupano di soccorso, ma non in quella del suo paese, la Croce Azzurra. I volontari portoscusesi sono rimasti profondamente sconvolti dalla tragedia. «Aveva scelto – raccontano – di mettere la propria vita al servizio degli altri, in uno dei ruoli più nobili, il soccorso. La sua morte lascia un vuoto immenso e una ferita profonda in tutta la comunità del volontariato. A nome di tutti i volontari, operatori e membri della nostra associazione, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene. Il suo impegno, la sua dedizione e il suo sacrificio non saranno dimenticati».

