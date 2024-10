L’ultimo saluto al pescatore morto 

«Nel mare azzurro e infinito del cielo, Gabriel Montis continuerà a pescare senza limiti e senza paura». Così vogliono ricordarlo i genitori Sandro e Teofila, la sorella Alessia e la fidanzata Federica. Una tragedia che ha sconvolto una famiglia, con l’angoscia del paese. Gabriel Manuel aveva appena 39 anni. Faceva la guardia giurata, trovando anche il tempo di diventare un influencer nel mondo della pesca da terra: un vero stimato maestro, col suo profilo social che si è arricchito nel tempo delle foto delle sue prede e delle spiegazioni sull'attrezzatura utilizzata.

I suoi 122mila follower dimostrano il suo amore per il mare e per la pesca dagli scogli con la lenza. I funerali si svolgeranno oggi a Settimo nella chiesa parrocchiale alle 16. Il rito funebre sarà celebrato dal parroco don Giuseppe Orrù. Gabriel Manuel Montis, è stato tradito proprio dal suo mare. Una onda anomala lo ha travolto a Capo Malfatano (Teulada), dove era appena arrivato con un amico: era impegnato a lanciare la lenza dagli scogli, quando un’onda lo ha travolto, trascinandolo in acqua. La richiesta di soccorso è stata immediata. Quando è stato recuperato dai soccorritori, il giovane era purtroppo già morto.

RIPRODUZIONE RISERVATA