L’ultimo saluto  al giovane centauro 

Folla, commozione e lacrime ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara durante il funerali di Nicola Perra, il ragazzo di 22 anni di Sinnai, morto domenica sera a Flumini di Quartu dopo essere finito con la sua moto contro un cartello della segnaletica stradale. Il giovanissimo celebrante, don Enrico Deidda, si è rivolto a Nicola «da amico, parlandogli dei suoi sogni, dei suoi 22 anni, delle sue speranze, di una vita che per lui continua in cielo». E toccanti sono state le parole di don Enrico piene di dolcezza per i familiari del giovane, il babbo Paolo, la mamma Manuela, la sorella Laura, circondati dall’affetto di una chiesa gremita. Poi all’uscita dalla messa si sono levati in cielo anche i palloncini, volati lontano, tra gli applausi dei presunti. Un saluto a Nicola, il ragazzo buono, dalle idee chiare, che aveva già trovato anche un lavoro per disegnare il suo futuro. (r. s.)

