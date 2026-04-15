L’ultimo saluto al giovane cavaliere 

Dietro la bara, con i familiari, tanti giovani, giunti a Borore anche da Abbasanta, Ghilarza, Norbello, Dualchi, Noragugume, Sedilo, da tutto il circondario. Tanto dolore. Tante lacrime. Dentro e fuori la chiesa della Beata Vergine Assunta, una folla immensa e silenziosa. Ragazzi. Come Omar Barranca, una vita spezzata alla vigilia della festa più attesa, San Lussorio. Nella chiesa colma all’inverosimile, la messa celebrata dal parroco padre Salvatore Putzolu, da don Mario Cadeddu e da don Maurizio Demartis. Da Abbasanta è arrivato anche padre Paolo Contini, vicino ai familiari di Omar. «Stiamo vivendo un dramma familiare, dove è coinvolta l’intera comunità», ha esordito nell’omelia padre Salvatore «vogliamo esprimere tutto il nostro affetto e il nostro dolore per Omar, che non è più presente con noi». Rivolto ai familiari aggiunge: «La morte di un figlio è una morte innaturale, che rimarrà una spina sempre sanguinante». Tre comunità in lutto per un giovane, che aveva tanti progetti e stava programmando il futuro. Il sagrato della chiesa era tappezzato di fiori. Centinaia di mazzi con dedica.

Lutto spontaneo

Non c’è stato un lutto cittadino istituzionale. Tutto si è svolto nella più assoluta spontaneità. I negozi, i bar e tante altre attività sono rimaste chiuse per l’intera giornata. Tutte le manifestazioni in programma sono state sospese e annullate. «La comunità è rimasta colpita pesantemente da questa immane tragedia – dice il sindaco Tore Ghisu – e ha risposto in maniera composta a questo lutto, unendosi al dolore dei familiari».

Finita la messa, sono stati gli amici di Omar a portare la bara in spalle, nel suo ultimo viaggio, fino al cimitero. Un lungo corteo, silenzioso, che ha attraversato le strade con i muri tappezzati da manifesti funebri, tra cui quello dei componenti dell’associazione cavalieri “Inghirios”.

L’inchiesta

Resta in piedi il procedimento penale, disposto dalla Procura di Oristano, per stabilire eventuali responsabilità. Un dramma anche per l’unica persona iscritta nel libro degli indagati, il presidente di “Inghirios”, Pietro Angioni, che aspetta la conclusione delle indagini. Nel galoppatoio comunale, dove si è consumata la tragedia, resta un mazzo di fiori. In morte di un cavaliere.

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